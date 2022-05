Das Bergwerk Prosper Haniel in Bottrop wurde 2018 als letzte Steinkohlenzeche in Deutschland geschlossen.

Energie-Krise Warum eine Rückkehr zur Steinkohle in NRW Jahre dauern würde

An Rhein und Ruhr. England diskutiert wegen der Energiekrise über einen neuen Kohleschacht. RAG-Sprecher erklärt, wieso die Ausgangslage in NRW eine andere ist.

In der Grafschaft Cumbria im Nordwesten Englands steht wegen der Energiekrise womöglich die erste Neueröffnung eines Steinkohleuntertagebaus seit mehr als 30 Jahren an. Umwelt- und Klimaverbänden laufen bereits Sturm. Es wäre das erste neue Steinkohlebergwerk der Insel seit den 1980er-Jahren. NRZ-Chefredakteur Manfred Lachniet sprach darüber mit Christof Beike, Sprecher der RAG.

In Großbritannien wird über eine neue Schachtanlage diskutiert. Ging das bei uns auch?

Die noch vorhandene Infrastruktur der RAG – die wenigen noch verbliebenen nicht verfüllten Schächte – eignen sich nicht mehr zur Kohleförderung. Für eine Wiederaufnahme der Steinkohlenförderung in Deutschland wäre daher das Abteufen neuer Schächte erforderlich, um neue Lagerstätten zu erschließen. Die vollständige Erschließung mit Genehmigungs- und Bauzeiten würde einen Zeitraum von mindestens zehn Jahren umfassen.

Was hat denn die Tonne Steinkohle bei uns gekostet, als 2018 in Bottrop die letzte Zeche geschlossen wurde? Was kostet sie heute?

Ende 2018 kostete deutsche Kraftwerkskohle rund 180 €/t SKE ab Zeche. Der Wochendurchschnittspreis für importierte Kraftwerkskohle frei nordwesteuropäische Häfen lag am 28.12.2018 bei 87,79 €/t SKE. Aktuell kostet importierte Kraftwerkskohle frei nordwesteuropäische Häfen (ARA) 378,94 €/t SKE.

Wie viel Kohle importiert Deutschland aktuell, um z. B. Kraftwerke zu betreiben? Wo kommt diese Kohle her?

2021 importierte Deutschland 38,7 Mio. t Steinkohle und 2,3 Mio. t Steinkohlenkoks. Die deutschen Gesamtimporte an Steinkohle und Steinkohlenkoks betrugen somit 41,1 Mio. t (inkl. Rundungsdifferenzen). Dabei betrugen die Kraftwerkskohlenimporte 25,8 Mio. t und die Kokskohlenimporte 11,9 Mio. t. Rund 50 Prozent unserer Kohle stammte im vergangenen Jahr aus Russland, etwa 17 Prozent aus den USA und 13 aus Australien.

Keine Kohle, keine Kernkraft, kaum eigenes Gas: Was sagen Sie zur zukünftigen Energieversorgung?

Wie wichtig Energie für Deutschland ist, sehen wir in diesen Tagen. Ein breiter Energiemix hat in der Vergangenheit einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in Deutschland geleistet. Die aktuelle Situation macht aber auch deutlich, wie wichtig ein stark beschleunigter Umbau ist. NRZ

