Berlin. Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der Post zu Warnstreiks aufgerufen. Den Auftakt machten nun Beschäftigte in NRW und München.

Wer seine Briefe mit der Deutschen Post verschickt oder ein wichtiges Schreiben erwartet, muss am diesen Mittwoch mit Verzögerungen rechnen. Denn die Gewerkschaft Verdi hat am Morgen zu Warnstreiks aufgerufen. Postbeschäftigte an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen sowie am Münchener Briefzentrum kamen dem Streikaufruf Gewerkschaftsangaben zufolge bereits nach.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen. Der Post-Konzern habe sein Ergebnis in der Corona-Pandemie deutlich steigern können, heißt es bei Verdi. Das sollte sich nach Gewerkschaftsauffassung auch in den Gehältern widerspiegeln: Der Konzern müsse deshalb selbst zur Stärkung der Binnennachfrage beitragen. Dazu gehörten ordentliche Lohnerhöhungen.

Warnstreik: Verdi sieht Angebot der Post als „Provokation“

Das jüngste Angebot der Post interpretiere man jedoch als „Provokation, und das werden sich unsere Mitglieder, die Tag für Tag zum Unternehmenserfolg beitragen, nicht einfach so bieten lassen“, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis am Mittwoch.

Kölner Post-Mitarbeiter streiken vor einem Verteilzentrum. Mit Blick auf die nächste Verhandlungsrunde mit der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi zu Warnstreiks aufgerufen. Foto: Marius Becker / dpa

Nach Angaben der Gewerkschaft wollte die Deutsche Post ihren rund 140.000 Beschäftigten zuletzt 1,5 Prozent mehr Geld für zwölf Monate anbieten. Dagegen hält Verdi an einer Einkommenserhöhung von 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten fest. Zudem sollen Azubis und Dual-Studierende eine monatliche Erhöhung von 90 Euro erhalten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 21./22. September statt.

Corona-Krise war Wachstumstreiber für Deutsche Post DHL

Die Deutsche Post DHL hatte Anfang August gute Geschäftszahlen für das vergangene Quartal gemeldet. Insgesamt legte der Umsatz des Logistikriesen zwischen April und Juni um rund drei Prozent auf knapp 16 Milliarden Euro zu. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn erhöhte sich sogar um 14,6 Prozent auf 525 Millionen Euro. Wachstumstreiber war insbesondere der E-Commerce-Boom in der Corona-Krise, der das Paketgeschäft anheizte. (jkali/dpa/afp)