Washington. Elon Musk verhandelt mit der Werbe-Expertin Linda Yaccarino über den Twitter-Chefposten. Doch wer ist die Frau – und kann er loslassen?

Elon Musk hat ein Beute-Schema mit Gesprächspartnern auf offener Bühne: Kommen sie ihm quer oder zeigen Verwundbarkeit, „frisst” er sie mit schnippischen Antworten kurzerhand auf. Ein Reporter der britischen BBC wurde gerade vor laufender Kamera Opfer des Multi-Milliardärs und Unternehmers.

Mit Linda Yaccarino ging der Chef von Twitter, Tesla, SpaceX und anderen Unternehmen kürzlich in Miami bei einer Wirtschaftskonferenz auffällig anders um. Höflich, behutsam und emphatisch beantwortete er die Fragen der Top-Angestellten von NBC Universal, die sich in der Medienwelt als Expertin für Anzeigen-Werbung im Fernsehen wie auf Digital-Kanälen einen Namen gemacht hat.

Jetzt ahnt man, warum: Die 60-Jährige mit italienischen Wurzeln verhandelt laut Berichten diverser US-Medien mit Musk seit Wochen über den Chef-Posten bei Twitter. Yaccarino wird ein hartes und zugleich charmantes Verhandlungsgeschick attestiert. Ihr Spitzname: „Samthammer”.

Musk hat Twitter seit der Übernahme durchgeschüttelt

Eine Expertin, die blendend vernetzt ist und weiß, wie man teure Werbung in Super-Bowl-Pausen und zwischen quotenträchtigen Serien platziert, könnte für Musk durchaus von Nutzen sein. Musk hatte den Kurzmitteilungsdienst im vergangenen Herbst für 44 Milliarden Dollar gekauft und seither durch erratische Entscheidungen so durcheinander gewirbelt, dass viele Werbekunden vergrätzt absprangen.

Wird sie seine Nachfolgerin beim Kurznachrichtendienst? Twitter-Chef Elon Musk und Linda Yaccarino auf einer Podiumsdiskussion. Foto: Rebecca Blackwell / dpa

Er kündigte 80 Prozent der Belegschaft von Twitter, änderte mehrfach die Geschäftspolitik und ließ bis dato verbannte extremistische Stimmen wieder zu. Den Wert des Unternehmens hat das alles nach Musks eigenen Kalkulationen auf unter 20 Milliarden Dollar gedrückt.

Zwar hat Musk die Personalie noch nicht definitiv bestätigt – aber er hat angekündigt, dass eine Frau binnen sechs Wochen den Chefposten in der Twitter-Zentrale übernehmen wird. Yaccarino lebt mit ihrem Mann Claude Madrazo in Sea Cliff im Bundesstaat New York. Sie hat zwei erwachsene Kinder, familiäre Wurzeln in der Toskana und arbeitet nebenbei für das World Economic Forum im schweizerischen Davos.

Musk bleibt sowohl Eigentümer als auch Technologie-Vorstand von Twitter. Tagtäglich deckt er seine 140 Millionen Abonnenten mit Kommentaren ein. Ob er wirklich loslassen und anderen das Tagesgeschäft übertragen kann, steht auf einem anderen Blatt.

