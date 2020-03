Handwerk macht ganz offensichtlich glücklich. Jedenfalls Luisa Rosemann. Ein paar Minuten Gespräch mit der Konditorin in der Iserlohner Backstube – zwischen Zuckerguss und Marzipan – reichen für mindestens eine sichere Erkenntnis aus: Eine bessere Botschafterin für das Handwerk als die fröhliche 23-Jährige könnte man sich kaum backen. Dass die Sauerländerin kommende Woche beim Finale zur Miss Handwerk 2020 dabei ist, hat sicher auch etwas mit ihrem sympathischen Äußeren zu tun, aber wahrscheinlich nicht nur.

Tortenbacken statt Fitnessökonomie

„Es ist cool, so das Handwerk zu repräsentieren“, sagt Luisa mit Blick auf die Miss-Wahl und den diesjährigen Kalender, den das Deutsche Handwerksblatt mit zwei Dutzend Gesichtern aus dem Handwerk aufgelegt hat – für jeden Monat eine Frau und einen Mann. Die Sauerländerin ist – vielleicht passend zur Backhochsaison – das weibliche Gesicht im Dezember.

Vor rund einem Jahr hatte sie sich, ermuntert von ihrer Chefin Caroline Schwanbeck, für die Teilnahme bei „Germanys Power People“ beworben. „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, findet die junge Frau, die zum Kalender-Shooting im September 2019 nach Bielefeld eingeladen wurde.

Aus diesem Kreis wurden schließlich sechs Frauen und sechs Männer für die Wahl zur Miss und Mister Handwerk 2020 ausgeguckt. Die heimische Region ist dabei nicht nur mit Luisa Rosemann, sondern auch noch mit der 24-jährigen Nina Schönefeld, Schilder- und Lichtreklameherstellerin aus dem Handwerkskammerbezirk Dortmund, vertreten.

Kopf an Kopf mit Tischlerin aus Aachen

Ein Herz für das Handwerk. Luisa Rosemann an ihrem Arbeitsplatz, dem Tortenatelier Schwanbeck in Iserlohn. Foto: Caroline Meffert / IKZ

Wer am Ende die Nase vorn haben wird, wird erst am kommenden Mittwoch (11. März) bekannt gegeben. Beim Voting im Internet, bei dem knapp 800.000 Stimmen vergeben wurden, lag Luisa Rosemann lange gleichauf an der Spitze mit der 20-jährigen Tischlerin Jule Rombey aus Aachen. Den Siegern winkt eine Städtereise. „Aber viel wichtiger wäre mir, ein Jahr das Handwerk vertreten zu dürfen“, sagt die Sauerländerin.

Dass sie heute mit viel Freude als Konditorin arbeitet, war nicht unbedingt immer klar. „Es wurde einem als Abiturientin so eingetrichtert, studieren zu gehen“, sagt sie. Eingeschrieben hatte sie sich in Köln bereits für den Studiengang Fitnessökonomie, ehe die schon zu Schulzeiten passionierte Tortenbäckerin („Ich habe die gerne zu Geburtstagen verschenkt“) auf den Iserlohner Betrieb von Caroline Schwanbeck aufmerksam wurde.

Menschen glücklich machen

Seit fünf Jahren darf sie im Tortenatelier ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Jede Torte ist ein Unikat. Echte Handarbeit. Ihre Entscheidung gegen das Studium und für das Handwerk hat sie bis heute kein bisschen bereut. „Es gab noch nie einen Tag, der langweilig war.“

Wirtschaft Seit 2009: Germanys Power People Das Handwerk hat früher als andere Branchen erkannt, das Eigenwerbung wichtig ist. Um das Image zu verbessern und der Branche Gesichter zu geben, wurde 2009 der Wettbewerb „Germanys Power People“ ins Leben gerufen. Über 120 Handwerkerinnen und Handwerker hatten sich für die zehnte Staffel „Germany’s Power People“ 2020 beworben. Eine Rekordzahl seit Beginn des Wettbewerbs im Jahr 2009. Knapp 800.000 Stimmen wurden für die zwölf Finalisten auf dem Weg zur Miss und zum Mister Handwerk 2020 in den letzten Wochen vergeben. Das Voting endete am Mittwochabend. Die Siegerehrung findet trotz Absage der Internationalen Handwerksmesse am 11. März in München statt.

Mittlerweile hat sie auch ihre Eltern überzeugt. Als angehende Konditormeisterin. Als Ausbildungsbotschafterin und Teilnehmerin an Wettbewerben wie dem „Marzipan-Moll-Cup“ – und vermutlich dadurch, dass sie für sich genau den erfüllenden Beruf gefunden zu haben scheint, den man nur jedem wünschen kann. „Ich sehe, was ich geschafft habe. Wir machen hier Menschen glücklich. Ich finde, mehr Bestätigung als Freudentränen bei den Kunden, gibt es nicht.“

Glücklich, dem in der Theorie viel kritisierten Akademisierungswahn in der täglichen Praxis entgangen zu sein. So sehen es wohl auch ihre Eltern in Herscheid, bei denen 2020, völlig egal, wie die Misswahl ausgegangen ist, das ganze Jahr Dezember ist – jedenfalls auf dem Handwerks-Kalender 2020.