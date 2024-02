Thyssenkrupp Steel: RWE soll den grünen Strom liefern

Thyssenkrupp Steel will die Hochöfen in Duisburg durch Direktreduktionsanlagen ersetzen. Der Energiehunger der neuen Anlagen ist gewaltig – ein Lieferant soll der Essener Energiekonzern RWE werden.

Duisburg/Essen RWE soll Grünstrom für die neue DRI-Anlage von Thyssenkrupp in Duisburg liefern. Doch der Stromhunger ist längst nicht gestillt.

Der Essener Energiekonzern RWE wird einer der wichtigen Ökostromversorger für die Grünstahl-Produktion von Thyssenkrupp in Duisburg. Ein entsprechender Liefervertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren sei unterzeichnet worden, teilte Thyssenkrupp Steel in Duisburg mit. Es gehe um eine Liefermenge von 110 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr. RWE will die Energie mit Windrädern in der Nordsee erzeugen – im Offshore-Windpark Kaskasi rund 35 Kilometer vor der Küste Helgolands. Trotz des großen Liefervertrags seien aber weitere Verträge mit Energieerzeugern notwendig, um die neue Grünstahl-Anlage in Duisburg vollständig mit Grünstrom zu versorgen, räumte Thyssenkrupp ein.

RWE erklärte, Strom des Windparks Kaskasi werde ab dem Jahr 2026 an sieben große deutsche Industriekunden geliefert. Lieferverträge hätten neben Thyssenkrupp Steel unter anderem auch der Essener Chemiekonzern Evonik, der Logistikriese DHL Group sowie der Mobilfunkanbieter Vodafone unterschrieben. Hinzu kämen der baden-württembergische Kunststoff-Verarbeiter Ensinger und der hessische Chemiestandort-Betreiber Infraserv Höchst. Bereits im Frühling vergangenen Jahres habe der Handelsriese Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) einen ersten Liefervertrag für Strom des RWE-Windparks Kaskasi abgeschlossen.

Zum Windpark Kaskasi gehören 38 Windturbinen mit einer installierten Kapazität von insgesamt 342 Megawatt. Damit könnte Kaskasi rechnerisch etwa 400.000 Haushalte pro Jahr mit grünem Strom versorgen, erklärte der Essener Energiekonzern. Die erste Belieferung starte im Jahr 2026, weitere Verträge folgen in den Jahren 2027 und 2028.

Noch längst nicht genug Windräder für die Grünstahl-Produktion

Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel López hat bei der Bilanzvorlage Ende vergangenen Jahres betont, wie groß der Energiehunger der neuen Grünstahl-Anlage in Duisburg sein werde. Schon mit der Inbetriebnahme der ersten Direktreduktionsanlage (DRI-Anlage) müssten allein für den Thyssenkrupp-Standort Duisburg „über 800 neue Windräder zu Wasser und auf Land gebaut werden“, sagte López. Thyssenkrupp werde mit der Stahlsparte bundesweit „absehbar einer der größten Verbraucher“ von Grünstrom und auch von Wasserstoff sein.

Thyssenkrupp plant, die bestehenden Hochöfen in Duisburg durch DRI-Anlagen zu ersetzen. Damit ändert sich der Energiebedarf am Stahlstandort grundlegend. Das Unternehmen benötigt künftig viel mehr Strom als heute. Heute liegt der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten für die Herstellung einer Bramme Rohstahl von Thyssenkrupp eigenen Angaben zufolge bei rund fünf Prozent. Für zukünftige, grüne Verfahren zur Stahlherstellung werde der Energiekostenanteil auf bis zu 50 Prozent steigen.

Kohlezeitalter bei Thyssenkrupp soll zu Ende gehen

Derzeit betreibt Thyssenkrupp vier Hochöfen in Duisburg, die in hohem Maße das Klimagas Kohlendioxid (CO2) ausstoßen. Durch den Umbau der Produktion soll sich die Klimabilanz erheblich verbessern. Anstelle von Hochöfen sollen Direktreduktionsanlagen zum Einsatz kommen – zunächst mit Erdgas betrieben, später mit Wasserstoff. Das Kohle-Zeitalter soll bei Thyssenkrupp damit zu Ende gehen.

Die neuen Anlagen zur Grünstahl-Produktion von Thyssenkrupp Steel gibt es derzeit nur als Modell. Etwa 150 Meter hoch soll die DRI-Anlage werden. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

Bislang steht allerdings erst die Finanzierung, um einen der vier Thyssenkrupp-Hochöfen in Duisburg zu ersetzen. Der benachbarte Konzern HKM, an dem Thyssenkrupp Steel zur Hälfte beteiligt ist, hat noch zwei weitere Hochöfen.

Für den Aufbau der geplanten Produktion von klimafreundlichem Stahl mit der ersten DRI-Anlage soll Thyssenkrupp Steel rund zwei Milliarden Euro vom Staat erhalten. Davon sollen rund 1,3 Milliarden Euro aus der Kasse des Bundes kommen. NRW will bis zu 700 Millionen Euro beisteuern – die größte Einzelförderung in der Geschichte des Landes. Die Eigeninvestitionen für das Vorhaben seitens Thyssenkrupp liegen Unternehmensangaben zufolge bei knapp einer Milliarde Euro.

Thyssenkrupp-Chef López wirbt eindringlich für das, was er „Energiepartnerschaften“ nennt. Eine entscheidende, aber noch offene Frage beim Aufbau der Grünstahl-Produktion sei: „Wo kommen die gigantischen Mengen grüner Energie her, die wir für einen klimaneutralen Betrieb der Anlagen benötigen?“

Thyssenkrupp: Riesiger Bedarf an Grünstrom und Wasserstoff

López lotet schon seit mehreren Monaten die Chancen für einen Verkauf des Stahlgeschäfts an den tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky aus. Mit seinem Unternehmen EPH ist Kretinsky bereits in der deutschen Energiebranche aktiv. Im Jahr 2016 übernahm er vom Energieversorger Vattenfall das ostdeutsche Braunkohlegeschäft der Leag mit Kraftwerken und Tagebaugebieten in der Lausitz.

Vor wenigen Tagen hat Thyssenkrupp Steel die Ausschreibung für die Wasserstoffversorgung der ersten Direktreduktionsanlage gestartet, wie das Unternehmen mitteilte. Ab dem Jahr 2029 will Deutschlands größter Stahlkonzern dann rund 143.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr verbrauchen. Das entspreche alle zwei Stunden und 365 Tage im Jahr der Füllmenge des Gasometers Oberhausen. Damit werde Thyssenkrupp Steel Deutschlands größter Wasserstoffverbraucher. Die Ausschreibung erfolge in enger Abstimmung mit dem von Robert Habeck (Grüne) geführten Bundeswirtschaftsministerium. „Der Wasserstoff-Bedarf unserer neuen DRI-Anlage ist gewaltig“, sagte López unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion.

