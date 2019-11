Thyssenkrupp – Deka-Manager Speich sieht „toxische Mischung“

Essen. Vor der Thyssenkrupp-Bilanz ist die Spannung groß. Deka-Manager Ingo Speich warnt in unserem Interview vor einer „toxischen Mischung“ im Konzern.

Erstmals legt Martina Merz am Donnerstag als neue Vorstandschefin die Jahresbilanz von Thyssenkrupp vor. Die Spannung ist groß, der Traditionskonzern ist angeschlagen. Wie es weitergeht, ist unklar. „Aktuell ist Thyssenkrupp eine Großbaustelle, das Unternehmen bietet aber auch Chancen“, sagt Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance der Sparkassen-Gesellschaft Deka Investment. Es sei „dringend erforderlich“, den Konzern „auf eine solide Basis“ zu stellen, mahnt Speich und fügt hinzu: „Eine hohe Verschuldung und niedrige Erträge sind eine toxische Mischung.“ In unserem Interview sagt der Deka-Manager auch, was er von einem Verkauf der Aufzug-Sparte an den finnischen Konzern Kone hält und warum Thyssenkrupp aus seiner Sicht einen „neuen Strategieplan“ benötigt.