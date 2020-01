Thyssenkrupp-Chefin Merz droht turbulente Hauptversammlung

Die Thyssenkrupp-Führung um die neue Vorstandschefin Martina Merz muss sich auf eine turbulente Hauptversammlung einstellen. Bereits vor dem Aktionärstreffen im Bochumer RuhrCongress ist heftige Kritik laut geworden. Mehrere Aktionäre wollen ein Zeichen setzen und dem Aufsichtsrat das Vertrauen entziehen, indem sie dem Gremium eine Entlastung verweigern.

Peter Dehnen, Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland (VARD), legte Krupp-Stiftungschefin Ursula Gather sogar einen Rücktritt aus dem Aufsichtsrat des Konzerns nahe. „Gerade in Krisenzeiten braucht ein Unternehmen unabhängige Kompetenz im Aufsichtsrat“, sagte Dehnen unserer Redaktion. Zu viel Nähe zwischen einzelnen Großaktionären und Aufsichtsratsmitgliedern verstoße gegen die Grundprinzipien guter Unternehmensführung. „Somit wäre eine Nicht-Entlastung tatsächlich ein wichtiges Signal“, bemerkte Dehnen mit Blick auf die anstehende Abstimmung während der Thyssenkrupp-Hauptversammlung. „Da stellt sich dann auch die Frage, warum Frau Gather an Ihrem Posten festhält.“

Für das zurückliegende Geschäftsjahr hat die neue Vorstandschefin Martina Merz rote Zahlen vorgelegt. Unter dem Strich verbuchte Thyssenkrupp in der Bilanz für 2018/2019 einen Fehlbetrag von 260 Millionen Euro. Im Jahr zuvor ist Unternehmensangaben zufolge bereits ein Verlust von zwölf Millionen Euro entstanden. Den Aktionären will die Thyssenkrupp-Führung eine Dividenden-Nullrunde verordnen.

Kritik an Millionen-Abfindung für Kerkhoff

Kritik gab es bereits im Vorfeld der Hauptversammlung an der Abfindung für den früheren Konzernchef Guido Kerkhoff, der von der einstigen Aufsichtsratsvorsitzenden Martina Merz abgelöst worden war. Zum Abschied als Thyssenkrupp-Chef erhielt Kerkhoff eine „Ausgleichszahlung“ in Höhe von rund 6,36 Millionen Euro. Das geht aus dem Geschäftsbericht 2018/19 hervor, den der Konzern vorgelegt hatte. Der Aufsichtsrat von Thyssenkrupp habe sich am 27. September 2019 auf eine „einvernehmliche Auflösung seines Vorstandsmandats“ geeinigt, heißt es zur Begründung in der Bilanz. Die Zahlung habe der frühere Vorstandschef aufgrund seines ursprünglich noch bis Ende September 2023 laufenden Anstellungsvertrags erhalten.

Thyssenkrupp – Krupp-Nachfahre tief besorgt um den Konzern„Die dem Vorstand gewährten Vergütungen sind nicht zu rechtfertigen und bedürfen dringend der Korrektur“, sagte Christian Strenger, Gründungsmitglied der Corporate-Governance-Kommission. Er hat beantragt, den Thyssenkrupp-Aufsichtsratsmitgliedern für das zurückliegende Geschäftsjahr keine Entlastung zu gewähren. Seine Kritik richtet sich insbesondere gegen die frühere Aufsichtsratschefin Merz, die mittlerweile die Führung des Vorstands übernommen hat, sowie gegen Krupp-Stiftungschefin Gather und den langjährigen Cevian-Manager Jens Tischendorf. Die Krupp-Stiftung und Cevian sind die beiden größten Aktionäre des Essener Industriekonzerns.

Kostenlose ÖPNV-Tickets für Aktionäre gestrichen

Für Gesprächsstoff am Rande dürfte sorgen, dass Thyssenkrupp den Aktionären bei der diesjährigen Hauptversammlung im Bochumer Ruhr-Congress das Ticket zur freien Fahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr gestrichen hat. Tickets, die Thyssenkrupp in der Vergangenheit kostenlos verteilt habe, seien häufig nicht für den Besuch der Hauptversammlung, sondern „ganz allgemein für Fahrten im Verkehrsverbundgebiet genutzt und dazu sogar auf Ebay angeboten“ worden, erklärte das Unternehmen zur Begründung. Dies wolle Thyssenkrupp nicht weiter unterstützen.

Thyssenkrupp: Hauptversammlung in Bochum Thyssenkrupp- Hauptversammlung in Bochum

„Wir haben die Situation gründlich analysiert und festgestellt, dass die ursprünglich mit dem Ticket verfolgten Ziele – unter anderem die Unterstützung des Umweltschutzes – nicht erreicht werden“, teilte Thyssenkrupp auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Ein signifikanter Teil unserer Hauptversammlungsteilnehmer kommt nach wie vor mit dem Auto.“ Ein „nicht unwesentlicher Teil der Hauptversammlungsbesucher“ nutze zudem bereits ein eigenes VRR-Ticket.