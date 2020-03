The Shakespeare Brewery startet mit Bier aus Iserlohn

Das Bierbrauen in Iserlohn hat eine Zukunft. Die Ende vergangenen Jahres nach nur zweieinhalb Jahren in die Insolvenz geratene Waldstadtbrauerei wird von Nathaniel Stott unter dem neuen Namen „The Shakespeare Brewery“ weiterbetrieben. Mit dabei sind eine Handvoll Freunde als Gesellschafter der neuen Brauerei-GmbH.

Die Tinte unter dem Übernahme-Vertrag ist seit Montag trocken. Unter der bewährten Regie des Iserlohner Brauers und Mälzers Oliver von Wrede wird bereits seit rund zwei Wochen wieder gebraut. Erst einmal das von den Vorgängern bereits bekannte Waldstadt-Pils.

„Jede Stadt sollte ihr eigenes Bier haben“

Wer von der Autobahn A46 an der Abfahrt Iserlohn-Oestrich am 60 Meter hohen Felsen-Naturdenkmal „Pater und Nonne“ in Richtung Grüner Tal abbiegt, der wird schnell an die guten, aber längst vergangenen Tage über einhundertjähriger Iserlohner Brautradition erinnert. An einer Hausfassade prangt noch immer ein übergroßes Transparent: „Schöne Aussichten – Iserlohner Bügel“ ist dort zu lesen. Ein Relikt aus Zeiten der Iserlohner Brauerei, wo einst rund eine halbe Million Hektoliter Bier gebraut wurden – ehe 2014 der Hahn endgültig zugedreht wurde.

„Jede Stadt sollte ihr eigenes Bier haben und mindestens eine Brauerei“, findet der neue Brauereibetreiber Nathaniel Stott. Im Vergleich zu seiner Heimat England gebe es überhaupt „viel zu wenig Brauereien in dieser Region“. Dabei denkt Stott an dichter besiedelte Gebiete wie Dortmund, Hagen, den Ennepe-Ruhr-Kreis und den Märkischen Kreis. „Ich sehe hier einen Markt für lokales Bier und für Spezialbier“, sagt der Unternehmer und Gastwirt mit viel Mut zum Experimentieren.

Einen Plan mit Freunden an der Theke in Herdecke gefasst

Seit Jahren betreibt er eine Kneipe in Herdecke. Ein Dutzend Biere hat Stott im „The Shakespeare“ regelmäßig am Hahn. Neben klassischem Pils und Alt von der Hagener Brauerei Vormann stets wechselnde Craft-Biere. Pale Ale, Porter, Lager, mitunter für den ziemlich exklusiven Geschmack, teils Raritäten von Craft-Beer-Brauern aus aller Welt, zum Teil von ihm selbst als Gypsy- oder Kuckucksbrauer in der Region hergestellt.

Nathaniel Stott (Foto) mit dem Hopfen aus der Hallertau für das Waldstadt-Pils. Der 51-Jährige hat im März 2020 mit Freunden zusammen die ehemalige Waldstadtbrauerei in Iserlohn übernommen. Neben dem bekannten Waldstadt-Pils soll es in Kürze auch neue Spezialitätenbiere aus dem Sauerland geben. Foto: Jens Helmecke / WP-Jens Helmecke

Nun eine eigene Brauerei zu betreiben, könnte wie eine Bierlaune erscheinen. Tatsächlich hat der Biersommelier Stott seine Mitgesellschafter an der Theke des Shakespeare in Herdecke kennengelernt. „Neben der Leidenschaft für besondere Biere bringen wir die nötige unternehmerische Erfahrung mit, damit Qualität und Kreativität zu wirtschaftlichem Erfolg werden“, meint der Unternehmer Thomas Kritzler, der wie der Wetteraner Lutz Aschke zum neuen Besitzerteam gehört.

Auslieferung in der Region ab April

Die kleine Waldstadt-Brauerei, ein paar Meter hinter der vergleichsweise riesig erscheinenden, aber leerstehenden Iserlohner Brauerei, kannte Nathaniel Stott, weil er dort Ende 2018 bereits einmal gebraut hatte. Durch die Insolvenz ergab sich für den 51-Jährigen die Chance, ins Brauereigeschäft einzusteigen. Erst einmal klein. Zwischen 100 und 150 Hektoliter pro Monat werden angepeilt. Bis zu 250 Hektoliter pro Monat hält Stott für möglich. „Es ist Craftbeer. Handwerklich, natürlich. Eine kleine Unternehmung.“ Mit einem kleinen Team, das zunächst zwei, drei Gastronomien in Iserlohn beliefern will. In naher Zukunft auch mindestens eine in Dortmund – abgesehen von der eigenen in Herdecke.

Ausgesuchte Getränkemärkte sollen ab April neben Iserlohn auch in Hagen, Wetter, Herdecke, Schwerte und Dortmund beliefert werden. Auch mit anderen Sorten als dem Waldstadt-Pils. Ein verfeinertes „Frischling“ soll es geben. Ein unfiltriertes Sommerbier. Stott will mit Brauer Oliver von Wrede schon in dieser Woche auch ein hopfiges Lagerbier brauen. „Fruchtig, aber nicht überfordernd. Und ein Pale Ale.“

Wie die ganz Großen, die Krombacher, Veltins oder Warsteiner, schielt auch „The Shakespeare Brewery“ auf die kommende Fußall-Europameisterschaft als Motor für den Absatz. Läuft es gut, wird auch über eine Erweiterung des Braubetriebs nachgedacht. Im Sommer soll auf jeden Fall eine kleine, eigene Abfüllanlage angeschafft werden. Wie bei den Vorgängern der Waldstadtbrauerei wird zunächst bei der Brauerei-Westheim in Marsberg abgefüllt. Von dort kommt auch noch die Hefe für den Brauprozess. Der Hopfen für das Pils stammt aus der Hallertau in Bayern. Bei den geplanten Spezialbieren ist das neue Team offen für vieles: deutsche, britische, amerikanische Hopfensorten. Besondere Malze. Hauptsache „Bier von hier“, lautet das Motto.