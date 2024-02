200 Filialen betroffen The Body Shop offenbar vor Insolvenz in Großbritannien

Berlin. Laut einem britischen Medienbericht steht die Kosmetikkette kurz davor, einen Insolvenzantrag zu stellen. Was dazu bekannt ist.

Die britische Kosmetikkette The Body Shop steht wohl kurz davor, Insolvenz anzumelden, wie Sky News berichtet. Allerdings nur in Großbritannien. Das Unternehmen bereite sich darauf vor, einen Experten zu benennen, der eine Umstrukturierung leiten solle, so der Sender am Sonntag.

The Body Shop hat in Großbritannien rund 200 Filialen. Die Geschäfte in Deutschland und anderen Ländern seien nicht betroffen, betonte der Sender.

Insolvenz bei The Body Shop? Dafür ist die Kosmetikkette bekannt

Die Kosmetikkette war 1976 im britischen Brighton gegründet worden. Sie verkaufte „ethisch vertretbare und naturbasierte Inhaltsstoffe aus aller Welt, in einer Verpackung, die ohne Schnickschnack auskam und zudem leicht nachgefüllt werden konnte“.

2006 wurde die Kette vom französischen Konzern L'Oréal übernommen. 2017 ging das Unternehmen an den brasilianischen Konkurrenten Natura Cosméticos, 2023 dann an den deutschen Investmentfonds Aurelius. Derzeit ist The Body Shop in 89 Märkten präsent und beschäftigt rund 7000 Menschen. Hauptsitz ist London.

