Wetter Sturmtief Bernd: Feuerwehr Oberhausen hilft Städten in Not

Oberhausen. Die Wetteraussichten setzte die Feuerwehr in Alarmbereitschaft, doch der Tag lief ruhiger als gedacht – zum großen Glück benachbarter Städte.

Die starken Regenfälle am Mittwoch in Oberhausen haben nicht zu einem erhöhten Einsatz der Feuerwehr geführt. Zwar habe sie sich auf das Sturmtief Bernd vorbereitet, wie sie in einer Pressemitteilung erklärt. Jedoch sei es trotz der Wassermassen für sie ruhig geblieben. Es sei zu keinen Einsätzen aufgrund der ergiebigen Regenfälle gekommen.

So viel Glück hatten nicht alle benachbarten Gemeinden und Städte Oberhausens. Die Feuerwehr unterstützte daher den Kreis Mettmann mit einer Führungskraft in der dortigen Einsatzleitung. Die Vorbereitungen auf das Regentief bleiben nun weiter bestehen, da weitere starke Regenfälle erwartet werden. So ist die Feuerwehr Oberhausen auch in den kommenden Stunden bereit, auf Anforderung umliegender Gemeinden und Städte, bei der Bekämpfung der Wassermassen tätig zu werden.

