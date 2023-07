Spärlichere Erdbeer-Ernte in NRW – trotz Verkauf im Handel

Düsseldorf. Die Erdbeer-Ernte in NRW ist dieses Jahr deutlich kleiner ausgefallen als 2022. Dabei hat der Handel vermehrt auch deutsche Erdbeeren angeboten.

In diesem Jahr sind deutlich weniger Erdbeeren von nordrhein-westfälischen Feldern gepflückt worden als in der Saison 2022. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte, produzierten Betriebe in NRW in diesem Jahr 25 934 Tonnen der süßen Früchte.

Damit fiel die Erdbeer-Ernte nach vorläufigen Ergebnissen um 8,6 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor. Im Vergleich zu 2020 war die Erntemenge sogar um 26,6 Prozent geringer.

Geringere Erdbeer-Ernte 2023 in NRW – Anbauer trotzdem zufrieden

„Wir sind grundsätzlich zufrieden mit unserer Saison“, sagte Stefan Kraege, der Vorsitzende des Landesverbandes Obstbau Westfalen-Lippe, der Deutschen Presse-Agentur. Auch der Handel habe deutsche Erdbeeren angeboten, da eine Hitzewelle in Spanien den dortigen Anbau erschwerte.

Haupterntezeit sind die Monate Mai, Juni und Juli. Einige Sorten, die gleichzeitig blühen und Früchte tragen, werden bis in den Herbst hinein verkauft.

Experte meint: „Nachfrage war ordentlich“

Bernd Möllers, Abbauberater der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Münster, meinte: „Die Nachfrage war ordentlich“. Erntebeginn sei zwar in einer kühlen Phase des Frühjahrs gewesen. Insgesamt habe das Wetter mitgespielt. Es gebe einen Trend zum geschützten Anbau unter Folie, berichtete der Experte. Unter der Schicht sind die empfindlichen Früchte besser vor Frost, Hagel oder Regen geschützt.

In der zu Ende gehenden Saison 2023 wurden in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Statistischen Landesamts 19.128 Tonnen Erdbeeren im Freiland gepflückt. 6806 Tonnen Früchte wurden unter hohen begehbaren Schutzabdeckungen – einschließlich Gewächshäusern – abgeerntet.

Die rund 350 Erdbeer-Anbauer in NRW sind zum größten Teil Familienbetriebe. Schwerpunkte des Anbaus sind die Regionen rund um Köln, Düsseldorf, entlang des Niederrheins sowie der nördliche Rand des Ruhrgebiets. (dpa)

