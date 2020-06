Corona in Dortmund. Der Dortmunder Flughafen am Dienstag den 19. Mai 2020. Menschenleer ist die Abflughalle. Aktuell gibt es täglich sechs bis acht Flugbewegungen, also Starts oder Landungen. Ab 1. Juli rechnet man wegen der NRW-Sommerferien mit mehr Verkehr. Dann wollen neben Wizz-Air auch Eurowings und Ryan-Air von Dortmund aus wieder Ferienziele anfliegen.