Der 44-jährige Wirtschaftswissenschaftler Özgür Gökce ist seit 1. August 2019 Geschäftsführer des Märkischen Arbeitgeberverbandes. Gökce stammt aus Nachrodt.

Der Verband hat rund 460 Mitgliedsunternehmen in denen fast 60.000 Beschäftigte tätig sind, davon 2600 Auszubildende. Der MAV vertritt die Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie in der Region zwischen Ennepe-Ruhr, Hagen und dem Märkischen Sauerland in Tarifverhandlungen.