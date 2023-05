RWE-Hauptversammlung: Was Aktionäre und Kritiker fordern

Bei der RWE-Hauptversammlung stellte sich Konzernchef Markus Krebber der Kritik. Aktionäre und Demonstranten stellten gleichlautende Forderungen.

Und plötzlich sind die RWE-Manager weg. Der blaue Bildschirm bittet um Geduld, das leidlich bekannte Symbol dreht seine Kreise. Als hätten es die vielen Kritiker der erneut rein virtuellen Hauptversammlung des Essener Dax-Konzerns heraufbeschworen, geht auf einmal nichts mehr.

Zuvor hatten sie eine aufgezeichnete Rede von Konzernchef Markus Krebber gehört und einiges Lob verteilt für die gute Entwicklung der Aktie und die Fortschritte beim Ökostrom-Ausbau. Aber auch Kritik am Einstieg eines Staatsfonds aus Katar als größtem Einzelaktionär, am nach Überzeugung vieler Anteilseigner zu langsamen Kohleausstieg – und eben daran, dass sie einmal mehr nicht in die Grugahalle eingeladen wurden, sondern am Bildschirm sitzen müssen. Nun sehen und hören sie nichts. Immerhin schützen sie damit das Klima – so ein Argument von RWE, erneut auf eine Präsenzversammlung zu verzichten, zu der Menschen aus ganz Deutschland anreisen.

Kleiner Protest vor den RWE-Toren trotz virtueller Hauptversammlung

Draußen vor der Essener Zentrale ist von RWE eh niemand zu sehen. Protest aber erfordert Präsenz. Bei bestem Sommerwetter haben sich rund 50 Demonstranten vor den Toren versammelt, dazu aufgerufen hat der Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Mit dabei sind unter anderem Attac Deutschland, der BUND, Fridays for Future und die „1,5-Grad-Mahnwache Essen“. Ihr gemeinsamer Slogan für RWE: „Energie, die Leiden schafft“ – eine Anspielung auf den neuen RWE-Slogan „Energie aus Leidenschaft“.

Viele Demonstranten in Essen pochen auf das 1,5-Grad-Ziel und sehen RWE in der Pflicht, sofort aus der Kohleverstromung auszusteigen. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Was die in Sachen Radikalität und Herangehensweise doch sehr unterschiedlichen Grüppchen aller Altersklassen eint, ist der gemeinsame Gegner. „RWE, jetzt ist Schluss“, steht auf einem Plakat. Dass zumindest mit der Braunkohleförderung 2030 Schluss sein soll, reicht ihnen nicht: „Es wird ja dieselbe Menge Kohle verbrannt“, sagt eine Teilnehmerin, die mit ihrem Freund extra aus dem Saarland angereist ist. Zusammen sitzen die Mittdreißiger im stillen Protest auf dem Boden.

Die Kritik von Aktionärsvertretern und Demonstranten ähnelt sich stark

Drinnen ist nach einigen Minuten die Störung behoben, die Meinungsverschiedenheiten sind es nicht. Was die Leute draußen stört, teilen auch viele Aktionärsvertreter, einer nach dem anderen fragt vor allem, ob RWE seinen nun bis 2030 geplante Ausstieg aus der Braunkohle nicht vorziehen könne. Zumal die Investoren den Wandel des Unternehmens zu einem grünen Stromerzeuger ja honorieren. Henrik Pontzen von der Fondsgesellschaft Union Investment fordert ebenso wie Ingo Speich von der Deka einen früheres Ende von Tagebau und Kohleverstromung.

Krebber erwidert darauf, dass RWE den Ausstieg bereits um acht Jahre vorgezogen habe und für eine weitere Beschleunigung des Umstiegs auf Ökostrom vor allem der Netzausbau forciert werden müsse. Als weitere Voraussetzung fehle noch ein klarer Rahmen für den Bau vieler neuer Gaskraftwerke, die später mit klimaneutralem Wasserstoff laufen sollen. Um die Kohlekraftwerke als regelbare Strombasis zu ersetzen, werden Gaskraftwerke mit einer Leistung von 20 bis 30 Gigawattstunden gebraucht, mit deren Bau bei einer zuletzt siebenjährigen Dauer vom Antrag bis zur Inbetriebnahme allmählich begonnen werden müsste.

Die Stiftung ethecon verleiht dem Energiekonzern RWE den „Dead Planet Award“, dem, passend zum heutigen Erdüberlastungstag, langsam die Luft ausgeht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Aber, sagt Krebber, wenn die Bundesregierung einen neuen Dialog über Details der Energiewende in der Stromerzeugung eintreten wolle, sei RWE dazu „jederzeit bereit“. Diesen Wink der Gesprächsbereitschaft richtet er auch an die Finanzmärkte, die sich zunehmend aus Geldanlagen in Konzernen zurückziehen, die noch mit Kohle Geschäfte machen.

So sehr der Essener Konzern angegriffen wird aufgrund seines nach wie vor großen Anteils an Braunkohlestrom, der in der Gaskrise zuletzt sogar wieder gestiegen ist, so sehr bemüht sich sein Vorstandsvorsitzender darum, den Blick in die grüne Zukunft zu richten. Krebber betont, wie sehr RWE durch den Zukauf von Con Edison in den USA wachse, dort inzwischen die Nummer vier beim Grünstrom sei.

Konzernchef Markus Krebber setzt auf Wasserstoff und CO2-Speicher

Auf Nachfrage räumt er freilich ein, dass auch in den USA der Ausbau durch Engpässe bei Materialien und Komponenten gebremst werde. Die Wartezeiten für Windturbinen und Solarpanels hätten sich auch in Amerika auf zwölf bis 18 Monate verlängert, sagt Krebber. Richtig sei auch, dass manche Komponenten aus China, die RWE verbaut, dort sanktioniert werden, die meisten aber nicht.

Der Ausstieg aus dem Geschäft mit der Kohleverstromung ab 2030 reicht dieser Demonstrantin in Essen nicht. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Krebber betont zugleich, dass die Energiewende nur mit Erneuerbaren nicht in dem gewünschten Tempo gelingen werde. Entscheidend sei auch die Nutzung von Wasserstoff, der „zuerst blau, dann grün“ sein werde. Blauer Wasserstoff wird mit Erdgas erzeugt, auch er kann klimaneutral werden, wenn das entstehende CO2 abgeschieden und in Speicher verpresst wird, was RWE mit norwegischen Partnern plant. Diese CCS-Technik ist bei Umweltverbänden umstritten, Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will Deutschland aber dafür öffnen.

„Klimaschützen ist kein Verbrechen.“

Die Demonstranten vor dem Tor erreicht Krebber damit nicht. Da steht etwa die Pensionärin Christa, sie ist aus Köln angereist und gehört zu Attac. Warum sie heute hier ist? „Weil RWE immer noch Kohle mit der Kohle verdient.“ Auch andere Teilnehmer nennen die weiterlaufenden Schaufelradbagger als Hauptgrund für ihren Protest, einige waren auch bei der Räumung von Lützerath dabei. Man kennt und grüßt sich.

Kurz wird es laut: „Klimaschützen ist kein Verbrechen“, erklingt ein Sprechchor. Manche der Teilnehmenden haben schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht: „Polizei von NRW = Schlägertrupp von RWE“ steht auf einem Pappschild. Bei dem friedlichen Protest an diesem Tag ist die Polizei mit 13 Einsatzkräften vor Ort.

