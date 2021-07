RWE bietet Flut-Opfern Notwohnungen in Tagebau-Gebieten

Merkel in Bad Münstereifel- Es verschlägt einem die Sprache

Angela Merkel (CDU) zeigt in der Hochwasserkatastrophe Präsenz: In Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen zeigt sich die Bundeskanzlerin an der Seite von Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) betroffen vom Schicksal der Menschen und verspricht schnelle, unbürokratische Hilfe.