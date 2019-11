Russland nennt Uran aus Gronau „strategische Reserve“

Essen/Novouralsk. Atomgegner kritisieren Entsorgung von „Atommüll“ in Russland. Rosatom will abgereichertes Uran aus Deutschland in Schnellen Brütern einsetzen.

Am Freitagmittag passierte die unter panamaischer Fahne fahrende Mikhail Dudin den Skagerrak, die Verbindung zwischen Nord- und Ostsee. Am Abend des 26. November wird das Containerschiff in St. Petersburg erwartet. An Bord: 600 Tonnen radioaktives Uranhexafluorid (UF6) aus der Urananreicherungsanlage (UAA) in Gronau. Von St. Petersburg aus wird der Transport 2200 Kilometer weiter ins Landesinnere gehen, nach Novouralsk, einer von Stacheldraht umgebenen, geschlossenen Stadt in der Nähe der Metropole Jekaterinburg. Russische Atomkraftgegner befürchten, dass Novouralsk als Endlager für deutschen Atommüll missbraucht werden soll. Der staatliche russische Atomkonzern Rosatom bezeichnet das Material hingegen als „strategische Reserve“.