In Kindertagesstätten in NRW haben sich 2022 mehr Erzieherinnen und Erzieher krankgemeldet als im Jahr davor.

Krankmeldungen Rekordwert in NRW: Nie war so viel Personal in Kitas krank

Düsseldorf. Der Krankenstand in Kindertagesstätten hat 2022 einen Rekordwert in NRW erreicht. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Krankenkassen-Auswertung.

Beschäftigte in Kindertagesstätten haben sich im vergangenen Jahr deutlich häufiger krankgemeldet. Laut einer Auswertung der AOK Rheinland/Hamburg habe der Krankenstand 2022 einen Rekordwert erreicht.

In NRW habe der Wert 2022 rund 30 Prozent höher gelegen als im Vorjahr, erklärte die Krankenkasse am Dienstag in Düsseldorf. In Zahlen bedeutet das: 2022 hat der Krankenstand bei 8,3 Prozent gelegen. 2021 waren es noch 6,4 Prozent.

AOK-Auswertung: 80 Prozent der Kita-Beschäftigten hatten einen Krankenschein

Die Auswertung kommt auch zu dem Ergebnis, dass 80 Prozent des Kita-Personals in 2022 mindestens einen Krankenschein eingereicht hat. Besonders viele Ausfälle gab es in den Monaten Februar (10,3 Prozent) und November (10,4 Prozent). 2021 habe der Krankenstand hingegen selbst zu Spitzenzeiten nie die Acht-Prozent-Marke überschritten.

Zu Jahresbeginn habe die Omikron-Welle in der Corona-Pandemie für besonders viele Krankenfälle gesorgt. Im November und Dezember seien vor allem die Grippe und Erkältungen für die Fehlzeiten verantwortlich gewesen. Die häufigsten Diagnosen waren: Corona-Infektionen, Magen-Darm-Erkrankungen und Rückenschmerzen.

Die Auswertung beruht den Angaben zufolge auf Daten von mehr als 16.000 AOK-versicherten . (dpa)

