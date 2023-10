Real: Rewe darf 15 Märkte übernehmen – einer liegt im Revier

Essen. Kartellamt erlaubt Rewe, 15 Standorte der insolventen Handelskette Real zu übernehmen. Darunter befindet sich auch ein Standort im Ruhrgebiet.

Der Kölner Handelsriese Rewe darf 15 Standorte der insolventen SB-Warenhauskette Real übernehmen. Das hat das Bundeskartellamt mitgeteilt. Unter den Filialen befindet sich auch eine im Ruhrgebiet.

Es ist gerade einmal zwei Wochen her, dass Rewe beim Bundeskartellamt die Übernahmen von 15 Real-Standorten angemeldet hatte. Die Freigabe folgte am Montag, 30. Oktober, auf dem Fuße. „Die Übernahme der 15 Mein Real-Standorte durch Rewe ist in allen betroffenen Markträumen wettbewerblich unproblematisch“, sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts. „Wir wollen dort, wo die Verbraucherinnen und Verbraucher einkaufen, genügend Auswahlmöglichkeiten zwischen verschiedenen Lebensmitteleinzelhändlern erhalten.“

Zu den Real-Standorten, an denen Rewe interessiert ist, gehört im Ruhrgebiet auch Hagen. Den dortigen Markt hatte das Unternehmen erst unlängst aufwändig zu einer Pilotfiliale umgebaut. Auf der Liste stehen auch Böblingen, Coesfeld, Ettlingen, Erfurt, Euskirchen, Gosen-Neu Zittau, Hohe Börde, Ingelheim, Karlsruhe, Mülheim-Kärlich, Salzgitter, Schwentinental, Übach-Palenberg und Wernigerode.

Ob Rewe die Real-Filialen übernehmen wird, ist freilich offen. Das sei „noch von verschiedenen Faktoren abhängig, unter anderem von einer Einigung zwischen Rewe und den bisherigen Vermietern“, teilte das Kartellamt mit. Real gehört der britischen SCP-Gruppe. Wegen wirtschaftlicher Probleme hatte diese Ende September für alle 62 Filialen Insolvenz in Eigenverantwortung beantragt. Nach eigenen Angaben will SCP möglichst alle Real-Märkte verkaufen.

