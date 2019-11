Der Kirchhoff-Neuwerkzeugbau in Attendorn ist beim Wettbewerb „Excellence in Production“ (EIP) 2013 und 2015 in der Kategorie internere Werkzeugbaus kleiner 50 Mitarbeiter als „Werkzeugbau des Jahres“ ausgezeichnet worden. 2019 gehörte Kirchhoff zu den Finalisten in der Kategorie größer 50 Mitarbeiter.

Der Wettbewerb wird seit 2003 vom Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen und dem Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie durchgeführt. Beim Automobilzulieferer sind aktuell 68 Mitarbeiter im Neuwerkzeugbau beschäftigt, der weiter ausgebaut werden soll. Kirchhoff ist weiter auf der Suche nach Fachkräften für den Standort. Informationen unter: www.tools.kirchhoff-automotive.com