Post erzielt Rekordgewinn, ihren Kunden drohen lange Streiks

Bonn. Nächste Rekordbilanz des Logistikriesen Deutsche Post DHL spielt Verdi im Tarifstreit in die Karten. Die Zeichen stehen auf unbefristete Streiks.

Die Deutsche Post DHL hat den nächsten Rekordgewinn eingefahren – und der Gewerkschaft Verdi mit seiner Bilanzvorlage am Donnerstag unfreiwillig in die Karten gespielt. Sie hatte im laufenden Tarifkonflikt die Verhandlungen bereits nach der dritten Runde abgebrochen und eine Urabstimmung durchgeführt. Die Folge dürften nach den nun die ersten unbefristeten Streiks bei der Post seit acht Jahren sein – und Millionen leere Briefkästen.

Dass die Post ihre Beschäftigten an ihrem immensen geschäftlichen Erfolg nicht angemessen beteilige, war und ist neben der Inflation das Hauptargument von Verdi für die hohe Forderung nach 15 Prozent mehr Lohn. Die Ergebnisse der Urabstimmung sollen heute bekanntgegeben werden. Alles andere als eine Zustimmung zu einem unbefristeten Streik wäre eine Überraschung, dafür braucht es eine Dreiviertel-Mehrheit.

Deutsche Post DHL mit 5,35 Milliarden Nettogewinn

Tatsächlich verdient das Bonner Unternehmen so gut wie fast kein anderer deutscher Konzern: Satte 5,35 Milliarden Euro blieben im vergangenen Jahr unterm Strich als Nettogewinn übrig – ein Plus von gut sechs Prozent. Der operative Gewinn (Ebit) stieg in demselben Maße auf 8,4 Milliarden Euro – dies, obwohl die Post weniger Sendungen zustellte. Beides sind neue Rekorde des früheren Staatskonzerns, an dem der Bund über seine KfW-Bank noch immer mit 20,5 Prozent beteiligt ist. Der Umsatz machte einen 16-Prozent-Sprung auf über 94 Milliarden Euro, natürlich ebenfalls ein neuer Höchstwert.

Post-Chef Frank Appel beließ es am Donnerstag zunächst bei der Würdigung der guten Zahlen: „Wir haben einmal mehr bewiesen, dass unser Konzern in der Lage ist, auch schwierige Situationen zu meistern, und wir blicken in bester Verfassung nach vorne“, sagte er, und fügte an: „Unser Dank gebührt wieder unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr außerordentliches Engagement in einem anspruchsvollen Jahr.“

Ein Dankeschön aus der Chefetage des Bonner Post Towers reicht Verdi freilich nicht als Anerkennung aus, sie fährt spätestens seit 2015 einen harten Kurs beim Dax-Konzern, der seinerzeit die Pakettöchter ausgliederte, um bei ihnen die Löhne senken zu können. Ihre Forderung von 15 Prozent mehr für die rund 160.000 Beschäftigten in Deutschland liegt am oberen Rand dessen, was Gewerkschaften derzeit in Tarifverhandlungen fordern. In der dritten Runde lehnte sie ein Angebot ab, das die Post selbst „historisch“ nannte.

Inflationsprämie und 11,5 Prozent sind Verdi zu wenig

Der Konzern bot für dieses Jahr die von Steuern und Abgaben befreite Inflationsprämie von 3000 Euro an. Damit folgt er der Empfehlung seines größten Anteilseigners, des Staates. Eine prozentuale Erhöhung bot die Post erst ab 2024 an – in zwei Schritten um 340 Euro pro Monat, was im Durchschnitt aller Entgeltgruppen 11,5 Prozent bedeutet hätte. Vor allem wegen der langen Laufzeit und der prozentualen Nullrunde in diesem Jahr lehnte Verdi ab und droht nun mit langen Arbeitsniederlegungen. Zudem betonte sie, die Post habe damit gedroht, Stellen abzubauen und weitere Betriebsbereiche auszugliedern – ein wunder Punkt bei der Dienstleistungsgewerkschaft.

Die Post kann wiederum in ihrer Rekordbilanz darauf verweisen, dass nicht ihr Heimatgeschäft der Gewinntreiber ist: „Der Umsatzsprung resultierte vollständig aus dem internationalen Geschäft der DHL-Divisionen“, betonte der nach eigenen Angaben weltweit führende Logistikkonzern. Auch zum Rekordgewinn trug die globale Logistik zu Lande, zu Wasser und in der Luft den allergrößten Anteil bei.

Daheim brach das operative Ergebnis von Post & Paket Deutschland dagegen um 27 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro ein. Das seit langem rückläufige Briefgeschäft ist der Hauptgrund. Die Post steht hier in der Pflicht, flächendeckend zuzustellen. Die heftigen Preiserhöhungen, der Abbau von Briefkästen und die Schließung von Filialen sorgt aber immer wieder für Unmut in der Bevölkerung.

Millionen Briefe und Pakete bleiben liegen

Verdi blickt aber auch auf die Ausschüttungen der Post: Die Dividende soll um fünf Cent auf 1,85 Euro je Aktie erhöht werden – die Aktionärinnen und Aktionäre verdienen also kräftig mit, allen voran der deutsche Staat. Mit rund 100.000 Verdi-Mitgliedern in Deutschland fühlt sich Verdi schlagkräftig genug, die Zustellung weitgehend lahmzulegen, um ein größeres Stück vom Kuchen für die Beschäftigten zu bekommen. Bereits in den Warnstreiks der vergangenen Monate reichten wenige Tausend Streikende aus, um etwa an zwei Tagen im Januar drei Millionen Briefe und eine Million Pakete liegen zu lassen. Einen unbefristeten Streik dürften die meisten Privathaushalte und Betriebe rasch und heftig zu spüren bekommen.

