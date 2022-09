Berlin. Heizen wird immer teurer. Und auch die Pelletspreise gehen nach oben. Was sind die Gründe für die Entwicklung? Wie sind die Prognosen?

Die Energiekosten steigen durch den Krieg in der Ukraine

Die Preise für fossile Energiestoffe wie etwa Heizöl oder Gas sind drastisch angestiegen

Wie sieht es bei den Pelletspreisen aus? Wie haben sich die Preise für Holzpellets entwickelt und was sagen die Prognosen?

Die Energiepreise sind in Deutschland in den vergangenen Monaten explosionsartig gestiegen. Gas und Öl sind teuer wie nie – viele Menschen sehen sich deshalb nach alternativen Energieträgern um. Eine Möglichkeit: Holzpellets. Immerhin rund 650.000 Pelletheizungen gibt es in Deutschland bereits – Tendenz steigend. Doch auch das Heizen mit Holz bleibt von den hohen Preisen am Energiemarkt nicht verschont. Wir zeigen, wie der Pelletspreis entsteht, wie er sich entwickelt hat und welche Prognosen es für den Winter gibt. Lesen Sie auch: Heizen ohne Gas und Öl – Was können Radiator, Heizlüfter und Co.?

Heizen mit Holz: So entstehen die Pelletspreise

Heizen mit Resten? Mit Holzpellets geht das. Sie bestehen zum Großteil aus Abfällen aus Sägewerken und nicht verwertbarem Industrieholz. Das schlägt sich auch im Preis nieder: Um eine Kilowattstunde (kWh) Energie zu erzeugen, müssen Besitzerinnen und Besitzer eine Pelletheizung aktuell rund 1,5 Cent weniger für den Energieträger zahlen als bei Gas.

Doch auch die Pelletpreise sind infolge der aktuellen Krise stark gestiegen. Gründe dafür sind die durch den Krieg in der Ukraine erhöhten Energiekosten, die sich auch auf die Pelletproduktion auswirken. Zusätzlich ist die Nachfrage gestiegen, weil mehr Menschen auf fossile Energieträger verzichten wollen. Auch das treibt den Preis in die Höhe.

Aktuelle Pelletspreise für heute

Sollte man jetzt kaufen? Die aktuellen Pelletspreise für heute, 21. September, finden Sie hier.

Entwicklung der Pelletspreise

Der Preis für Holzpellets war lange günstig. So lagen die Kosten für eine Tonne Pellets lange bei ungefähr 200 Euro. Doch in den letzten Monaten gingen die Preise – ähnlich wie bei anderen Energieträgern – steil nach oben. Die Daten in unserer Tabelle beruhen auf den Angaben von "Heizpellets24".

Datum Pelletspreis pro Tonne 1. Januar 2022 355,95 Euro 1. Februar 2022 353,43 Euro 1. März 2022 347,11 Euro 1. April 2022 343,93 Euro 1. Mai 2022 366,50 Euro 1. Juni 2022 403,79 Euro 1. Juli 2022 468,32 Euro 1. August 2022 719,67 Euro 1. September 2022 795,18

Pelletspreise: Welche Prognosen gibt es für den Winter?

Wie sich die Energiepreise in den kommenden Monaten entwickeln werden, kann aktuell niemand mit Sicherheit vorhersagen. Bei den Pelletspreisen gibt es dabei sogar ein zusätzliches Problem: Sollte es durch die Inflation zu größeren wirtschaftlichen Problemen kommen, geht auch der Holzbedarf – etwa für die Bauindustrie – zurück. Dadurch fallen in den Sägewerken weniger Reste an, die zu Pellets verarbeitet werden können.

Verunsicherte Kundinnen und Kunden kaufen zudem aktuell verstärkt ein und steigern so die Nachfrage, was den Preis ebenfalls nach oben drückt. Zudem kommt es bei Lieferungen zum Teil zu langen Wartezeiten. Insgesamt könnten die Preise durch diese Faktoren bedingt weiter steigen. Es gibt jedoch auch Experten, die die Lage anders beurteilen. So sagte der Chef des Verbands proPellets Austria der Nachrichtenagentur APA, dass er bereits für den Herbst mit sinkenden Preisen rechne.

Trotz hoher Pelletspreise: Lohnt sich der Umstieg?

Ob sich der Umstieg auf eine Pelletheizung lohnt, ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Wir haben die wichtigsten Vor- und Nachteile für Sie zusammengefasst.

Vorteile Nachteile Pellets sind im Vergleich zu fossilen Brennstoffen noch immer günstiger, auch wenn der Pelletspreis gestiegen ist. Zudem wird bei Holz keine CO 2 -Steuer fällig Die Anschaffungskosten für eine Pelletsheizung liegen mit rund 20.000 Euro rund doppelt so hoch wie bei einer Öl- oder Gasheizung. Ein Teil davon kann jedoch durch Fördermittel gedeckt werden. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Wer umsteigt, macht sich von fossilen Energieträgern unabhängig. Auch wenn Holz nachwächst: Eine Pelletheizung ist nicht emissionsfrei. Alternativen wie Erdwärme haben eine deutlich bessere Klima-Bilanz. Für eine Pelletheizung ist im Gegensatz zu Gas kein Anschluss an das Netz notwendig. Pellets brauchen bei der Lagerung deutlich mehr Platz als Heizöl. Zudem kann ihr Transport vom Lager in den Brennkessel Geräusche verursachen. Eine Pelletheizung macht etwas mehr Arbeit als die meisten Alternativen, da der Aschebehälter regelmäßig geleert werden muss.

Der Artikel "Pelletspreise 2022: Entwicklung und Prognose für Holzpellets" erschien zuerst auf morgenpost.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft