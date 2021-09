NRW-Unternehmertag fordert mehr Wirtschaftssinn der Politik

Düsseldorf. Beim traditionellen NRW-Unternehmertag haben die Teilnehmenden am Mittwoch mehr Sinn für Unternehmerbelange in der politischen Debatte angemahnt.

Wenige Tage vor der Bundestagswahl hat die NRW-Wirtschaft mehr Sinn für Unternehmerbelange in der politischen Debatte angemahnt. Bislang seien vor allem „Luxusprobleme einer saturierten Gesellschaft“ diskutiert worden, kritisierte BDI-Präsident Siegfried Russwurm am Mittwochabend beim traditionellen NRW-Unternehmertag in Düsseldorf. „Wir können nicht so weitermachen, dass Industrie in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion nicht stattfindet“, sagte Russwurm.

Landesregierung muss „Signal des Aufbruchs“ senden

NRW-Unternehmerpräsident Arndt Kirchhoff thematisierte die abschreckende Wirkung einer „rot-rot-grünen Agenda“. Investitionen könnten dadurch gefährdet werden. Kirchhoff sang zugleich ein ungewöhnlich langes Loblied auf die vierjährige Regierungsarbeit des angeschlagenen Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet in NRW. Dies dürfe nicht diskreditiert werden, warb Kirchhoff.

Nach der Bundestagswahl und dem angekündigten Abschied Laschets Richtung Berlin müsse die Landesregierung schnell ein „Signal des Aufbruchs“ senden, forderte Kirchhoff. Wie es in NRW politisch weitergeht, erörterte WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock in einer Talkrunde mit den Fraktionsspitzen der Landtagsparteien.

Wie geht es nach der Bundestagswahl weiter?

CDU-Fraktionschef Bodo Löttgen machte dabei deutlich, dass die Laschet-Nachfolge erstmals am Montagabend im Landesvorstand besprochen werde. „Man sollte sich als kluge Partei die Frage stellen: Mit wem gewinnt man Wahlen?“, sagte Löttgen. Der CDU-Landesparteitag werde mit der Vorsitzenden-Wahl am 23. Oktober „eine gute Entscheidung“ treffen. Bislang ist Laschet Bundes- und Landesvorsitzender der CDU in Personalunion. NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst, der als Landtagsmitglied verfassungsrechtlich sofort zum Ministerpräsidenten der schwarz-gelben Koalition gewählt werden könnte, gilt als erster Anwärter auf die Laschet-Nachfolge.

FDP-Fraktionschef Christof Rasche versicherte, dass die Regierungsarbeit in NRW unabhängig von der Koalitionsbildung im Bund unbeschadet bis zum Ende der Legislaturperiode im Mai 2022 weiterbestehen werde. Er ließ offen, ob die Liberalen im Bund auch unter einem SPD-Kanzler Olaf Scholz mitregieren würden. SPD-Fraktionsvize André Stinka wies es als durchsichtiges Wahlkampf-Manöver der Union zurück, ausgerechnet Vize-Kanzler Scholz permanent in Verbindung mit einem Linksruck bringen zu wollen.

Energiewende als Kernthema beim Unternehmertag

Zentrales inhaltliches Thema der Runde war die bevorstehende Energiewende. Grünen-Fraktionschefin Verena Schäffer rechnete vor, was weiteres Zögern beim Klimaschutz die Gesellschaft koste und verwies auf die jüngste zweitägige Flut, die allein in NRW Schäden von rund 30 Milliarden Euro angerichtet hatte.

