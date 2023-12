Berlin. Was Käufer von E-Autos wissen müssen, die um ihren Umweltbonus bangen: Viele Hersteller springen ein – unter bestimmten Bedingungen.

Jäh und unvermittelt hat die Ampel-Regierung die Kaufprämie für Elektroautos gestrichen. Sie war als Kaufanreiz gedacht. Nun springen nicht alle, aber doch viele Hersteller ein. Sie zahlen den Zuschuss für die selbst. War die Prämie bloß ein Mitnahmeeffekt? War so viel Luft beim Preis? Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wer übernimmt den Zuschuss?

Der Konzern Stellantis – dahinter verbergen sich Peugeot, Opel und Fiat –, die koreanische Hersteller Hyundai und Kia, Volkswagen und seine Töchter Skoda und Cupra, außerdem Mercedes, Tesla und Toyota, Mazda und Nissan. Imelda Labbé, im VW-Vorstand für Vertrieb, Marketing zuständig, sagte am Dienstag: „Wir lassen unsere Kundinnen und Kunden nicht im Stich.“

Zahlen die Hersteller dauerhaft?

Sie springen nur in die Bresche, um den Wegfall zu kompensieren. Meist bis Jahresende. VW zahlt bis zum 31. März für alle förderfähigen Fahrzeuge des Modells ID, allerdings gestaffelt: Bis Jahresende bis zu 6.750 Euro, bis März 2024 dann noch bis zu 4.500 Euro; ganz so, wie ursprünglich von der Bundesregierung in Aussicht gestellt worden war. Technisch läuft es so über die Bühne: VW stockt einfach seinen Anteil an der Umweltprämie auf.

Welche Bedingungen gelten?

Das ist sehr unterschiedlich. VW fördert die ID-Modelle. Voraussetzung ist, dass die Fahrzeuge vor dem 15. Dezember 2023 bestellt worden sind und bis spätestens 31. März 2024 ausgeliefert werden. Nach Angaben des Autoportals Carwow übernimmt Stellantis die Prämie für alle E-Autos, die bis 16. Dezember 2023 bestellt wurden und bis 31.12.2023 zugelassen werden. Bereits bestellte E-Autos, die bis 29. Februar 2024 zugelassen werden, werden mit bis zu 4.500 Euro gefördert.

Die Daten variieren laut Carwow leicht von Hersteller zu Hersteller. Beispiel Skoda: Für alle bis 15. Dezember 2023 bestellten E-Autos, die einen bestätigten Liefertermin bis 10. Januar 2024 haben und bis zum 31.12.2023 zugelassenen Fahrzeuge wird die volle Förderung gezahlt. Für E-Autos mit bestätigtem Liefertermin ab 11. Januar 2024 wird die geplante, reduzierte Förderung übernommen. Nissan fördert alle bis einschließlich 17. Dezember 2023 bestellten E-Autos und bis zum 31.12.2023 zugelassenen Fahrzeuge. Dasselbe Datum setzte Mazda und zahlt die volle Förderung, wenn die Fahrzeuge bis spätestens 31. März 2024 zugelassen werden..

