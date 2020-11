Weltweit forschen Pharmafirmen und wissenschaftliche Institutionen an Impfstoffen gegen das Coronavirus. Dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und seinem US-Partner Pfizer ist jetzt offenbar ein Durchbruch gelungen. of BioNTech headquarters in Mainz, Germany

Berlin/Frankfurt. Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer haben die Börsen weltweit beflügelt. Wie geht es weiter? Was Bank-Analysten jetzt empfehlen.

Solche massenhaft steilen Kurssprünge sind selten. Kurz nachdem das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer die positive Analyse zu ihrer Impfstoffentwicklung veröffentlicht hatten, waren die Aktienkäufer nicht mehr zu halten. Weltweit schnellten viele Kurse in die Höhe – vor allem von jenen Aktien, die während der Pandemie besonders stark in den Keller gerauscht sind.

Alle Anleger schienen genau auf diesen Hoffnungsschimmer gewartet zu haben – dass die Pandemie wieder in den Griff zu bekommen ist und die Menschen ihr früheres Leben zurückbekommen könnten. Der Präsidenten-Wahlsieg von Joe Biden beflügelte die Euphorie noch zusätzlich. Das war am Montag. Schon am Dienstag hatte sich die Jubelstimmung an den Finanzmärkten wieder etwas abgekühlt. Die Börsenindizes zeigten deutlich geringere Kursgewinne als am Vortag.

Wie Biontech und Pfizer den Aktienmarkt beflügeln

Was ist passiert? Konkret teilten Biontech und Pfizer am Montag mit, dass ihr Impfstoff nach ersten Erkenntnissen einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit Covid-19 biete. Die Unternehmen wollen schon nächste Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Die Biontech- und Pfizer-Aktien legten umgehend zu. Das war eine Erfolgsmeldung, auf die die Börsen sehnsüchtig gewartet haben, sagen Analysten. Erstmals sah man „ein Licht am Ende des Tunnels“.

Lesen Sie auch: Drosten: „Der Impfstoff hat eine beeindruckende Effizienz“

An der Börse wird in der Regel immer die Zukunft gehandelt – also wirtschaftliche Entwicklungen vorweggenommen und in die Kurse eingepreist. So profitieren von den Aussichten auf eine wirksame Impfung derzeit nicht nur potenzielle Impfstoffhersteller, sondern auch alle Unternehmen, die in einem Alltag nach der Pandemie wieder gefragt sind und Freude bereiten. Also jene Konzerne, die während der Corona-Krise durch Lockdown-Einschränkungen ausgebremst wurden.

Mehr zum Thema: Wie der Corona-Impfstoff von Biontech unseren Körper schützt

Coronavirus – Die wichtigsten News im Überblick

Die Krisenverlierer holen auf: Luftfahrt- und Reisekonzerne

Konkret gehören dazu Unternehmen der Reisebranche und Luftfahrt, aber auch Hotelketten, Buchungsportale und Flugzeughersteller, die erstmals wieder zweistellige Zuwächse verzeichneten. Zu den großen Gewinnern zählen somit die Lufthansa, der Reisekonzern Tui, Airbus, aber auch die Kreuzfahrtgesellschaft Carnival, deren Kurse sich um mehr als 20 Prozent erhöhten. Aber auch der Autovermieter Sixt oder die Booking Holding liegen deutlich im Plus. Ebenso Kulturveranstalter wie CTS Eventim.

Zu den Verlierern zählen dagegen Unternehmen, die während der Krise stark gefragt sind – und alles zum Home­office liefern sowie das Leben zu Hause verschönern. So trennten sich viele Anleger von Aktien der Shootingstars der vergangenen Monate wie Anbietern von Videokonferenzsystemen, Lieferdiensten oder sogar Online-Händlern wie Amazon und Zalando. Insbesondere das Konferenzsystem Zoom büßte stark ein, aber auch die Essensbringdienste Hello Fresh und Delivery Hero sowie der Filmanbieter Netflix.

Insgesamt liegen die Kurse vieler Konzerne aber auch nach den jüngsten Gewinnen noch deutlich unter ihren Höchstständen vor Beginn der Pandemie. Die krisengeplagte Lufthansa ist weiterhin nur halb so viel wert.

Die Aktien vieler Konzerne sind günstig geworden

„Die Aktien vieler Konzerne aus den Branchen Energie, Banken, Versicherungen oder Luftfahrt sind während der Corona-Krise deutlich gesunken und damit sehr günstig geworden“, sagt der Commerzbank-Stratege Matthias Bausch. Gleichzeitig sind typische Krisengewinner wie im Bereich des Online-Handels vergleichsweise teuer. „Wir erleben hier nun eine Sektorrotation. Die massive Spreizung zwischen diesen beiden Gegenspielern nimmt wieder ab.“ In den aktuellen Kursen ist aus Sicht von Bausch allerdings bereits schon viel an künftiger Entwicklung eingepreist.

Die Deutsche Bank rät durchaus zu Aktienkäufen. „Zyklische und günstig bewertete Aktien bieten in meinen Augen weiter das größte Potenzial“, sagt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Zykliker seien beispielsweise Automobil, Finanzen, Industrie und Rohstoffe.

„Wir gehen davon aus, dass die Branchen, die am stärksten unter der Corona-Pandemie leiden, am ehesten von der Zulassung eines Impfstoffes profitieren sollten. Dazu kommen Wachstumswerte wie Technologie, Pharma und Gesundheit.“ Langfristig dürften zudem Anlagen, die nachhaltigen Prinzipien folgen, immer weiter an Bedeutung gewinnen.

Corona – Mehr Infos zum Thema

Impfstoff macht Hoffnung: Analysten erwarten für 2021 steigende Kurse

Generell lohne sich weiter die Investition in Aktien, sagt Bausch von der Commerzbank: „Wir erwarten für 2021 wieder steigende Märkte.“ In diesem Jahr gehen die Commerzbank-Analysten jedoch eher von einer Seitwärtsbewegung aus und erwarten den Jahresschlussstand für den wichtigsten Deutschen Aktienindex (Dax) bei 12.500 Punkten. Im Jahr 2021 könne es bis auf 14.000 Punkte hochgehen.

Das bedeutet aber nicht, dass es in den nächsten Wochen nur bergauf geht. Aktuell prägen die Corona-Einschränkungen noch maßgeblich den Alltag. Sollte der Lockdown in einigen Ländern – zum Beispiel auch in Deutschland – erneut verlängert werden, „könnte der Markt durchaus erneut verschnupft reagieren“, meint Bausch.

Angesichts der bisherigen November-Rally schließt auch Stephan von der Deutschen Bank eine Gegenbewegung nicht aus. Insgesamt hätten sich aber die Aussichten für die Weltwirtschaft und Aktienmärkte durch die Impfstoffnachricht verbessert.

Corona – Mehr zum Thema