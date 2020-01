Mercedes meldet neuntes Rekordjahr in Folge

Ola Källenius spricht schon vom „tiefgreifenden Wandel der Mobilität“. Dass Mercedes-Benz am Donnerstagmorgen die besten Absatz und Verkaufszahlen in der Unternehmensgeschichte verkündet, ist für den Schweden nicht im geringsten ein Widerspruch: Das neunte Rekordjahr in Folge beim Stuttgarter Autobauer beweise lediglich „wie wertvoll unsere Marke ist“. Im Premiummarkt nach eigenen Angaben die unangefochtene Nummer eins.

Plus 6,2 Prozent auf dem wichtigen Chinamarkt

Die Prognosen für das laufende Wirtschaftsjahr sind bescheiden. Mercedes scheint das nicht zu kümmern. Auch der im vergangenen Jahr in der Branche von den OEMs ebenso wie den Zulieferern für Einschnitte ins Feld geführte einbrechende Chinamarkt scheint Mercedes-Benz nicht betroffen zu haben. Plus 6,2 Prozent oder knapp 700.000 Mercedes-Pkw (plus 40.000) verkauften die Stuttgarter im vergangenen Jahr im Reich der Mitte. Mehr als drei Viertel der dort verkauften Fahrzeuge kam vergangenes Jahr direkt aus lokaler Produktion. China ist seit 2015 der größte Absatzmarkt von Mercedes-Benz: Von 2015 bis 2019 wurde dort der jährliche Gesamtabsatz nach Unternehmensangaben fast verdoppelt.

In der gesamten Absatzregion Asien-Pazifik läuft es für Mercedes-Benz. 977.922 verkaufte Pkw bedeuten ebenfalls einen neuen Höchstwert (+3,7%). In Südkorea, dem zweitgrößten Markt der Region Asien-Pazifik, wurden 78.048 Mercedes verkauft (+8,7%). Auch in Vietnam habe der Absatz einen neuen Höchststand erreicht.

Nach China bleiben für Mercedes die wichtigsten Märkte Deutschland und die USA, gefolgt von Großbritannien und dann schon Südkorea (mit nur gut zehn Prozent des Chinaabsatzes) – hier zeigt sich die immense Bedeutung Chinas.

Rekorde auch in Europa

In der Region Europa wurden laut Mercedes 2019 insgesamt 937.881 Pkw mit dem Stern an Kunden ausgeliefert und damit das hohe Vorjahresniveau leicht übertroffen (+0,4%). Im Heimatmarkt Deutschland konnte Mercedes-Benz demnach aufgrund eines Absatzwachstums im Segment der Kompaktwagen sowie der SUVs das Vorjahr um mehr als 14.000 Einheiten steigern und seit Jahresbeginn 318.353 Fahrzeuge ausliefern (+4,8%). Damit wurde in Deutschland der höchste Absatz der vergangenen zehn Jahre erzielt. Neben Deutschland zählen Großbritannien und Frankreich, gefolgt von Italien und Spanien, zu den größten Absatzmärkten des Stuttgarter Unternehmens mit dem Stern in der Region Europa. Mercedes-Benz hat in 2019 unter anderem in der Schweiz, Polen, Dänemark und Ungarn neue Absatzrekorde aufgestellt.

Trotz aller Rekorde, tritt Daimler- und Mercedes-Chef Källenius auf die Bremse, aber nur ein ganz klein bisschen: „Für die Automobilindustrie war 2019 ein Jahr mit großen Herausforderungen. Auch die beiden kommenden Jahre werden mehr denn je von der Transformation unserer Branche geprägt sein. In diesem anspruchsvollen Umfeld wollen wir den Absatz weiter steigern und die Weichen für eine langfristige Wettbewerbsfähigkeit stellen. Durch Investitionen in neue Technologien und profitables Absatzwachstum ebnen wir den Weg, um mit Mercedes-Benz als Pionier für nachhaltigen Luxus den globalen Premiummarkt auch in der Ära der CO2-neutralen Mobilität anzuführen.“

Beim neuen E-SUV, dem EQC, scheint man noch nicht in der Spur zu sein. Einen überwältigenden Start legte das Modell Ende des vergangenen Jahres zumindest in Deutschland nicht hin. Dass das letzte Quartal im vergangenen Jahr erstmals mehr als 600.000 Pkw (plus 3,2 Prozent von Oktober bis Dezember) verkauft wurden, ist jedenfalls nicht auf einen Run auf E-Fahrzeuge zurückzuführen. Im Dezember verkaufte sich nach Unternehmensangaben der Smart dagegen gut. In diesem Jahr soll er komplett auf Elektro umgestellt werden. Da griffen offenbar viele Kunden schnell noch zu, um den Cityflitzer als Verbrennervariante zu ergattern.