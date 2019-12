Tarifkonflikt Lufthansa: Ufo will in den nächsten Tagen streiken

Frankfurt/Main. Zwischen der Gewerkschaft Ufo und der Lufthansa gibt es weiter Streit. Noch in diesem Jahr soll es deshalb zu einem Streik kommen.

Lufthansa: Ufo will in den nächsten Tagen streiken

Lufthansa wird in den kommenden Tagen bestreikt

Die Kabinenwerkschaft Ufo hat die Belegschaft zum Streik aufgerufen

Details sollen am Freitag bekanntgegeben werden

Die Kabinengewerkschaft Ufo bereitet Streiks in den nächsten Tagen bei der Lufthansa vor. Das geht aus einer Information an die Mitglieder vom Donnerstag hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ufo möchte am Freitag um 17 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Gewerkschaft über die konkreten Zeiten des Streikaufrufs Auskunft geben. Informationen der Deutschen Presse-Agentur, dass der Streik noch in diesem Jahr stattfinden soll, bestätigte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies.

Damit könnten Reisende schon bei Flügen zwischen Weihnachten und Silvester betroffen sein. Vor allem jene, die nach Familienfeiern wieder nach Hause fliegen oder nach den Weihnachtsferien beruflich unterwegs sind, könnten dann Probleme bekommen.

Lufthansa: „Streiks sind aus unserer Sicht keine Lösung“

Die Gewerkschaft teilte ihren Mitgliedern mit, es habe über die Weihnachtsfeiertage weitere Versuche der Schlichter für kurzfristige Lösungen gegeben. Diese Versuche seien erfolglos geblieben.

Ein Lufthansa-Sprecher sagte am Donnerstag: „Wir als Lufthansa schauen konstruktiv nach vorne.“ Er fügte hinzu: „Wir sind weiter an einer großen Schlichtung interessiert. Streiks sind aus unserer Sicht keine Lösung.“ Die Lufthansa schaue nun auf die vorgeschlagenen Schlichtungstermine im Januar, ergänzte der Sprecher.

Tarifstreit zwischen Lufthansa und Ufo schwelt weiter

Vor Weihnachten hatten die beiden Schlichter – der frühere Chef der Arbeitsagentur, Frank-Jürgen Weise, und der ehemalige brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) – die seit Monaten zerstrittenen Tarifparteien zu einem weiteren Schlichtungsvorgespräch eingeladen. Dabei sollte der genaue Umfang der Themen festgelegt werden.

Lufthansa hatte nach Bekunden des Konzerns „die Erwartung, dass es zu guten Lösungen für die 22.000 Kabinenmitarbeiter kommen kann, was die Schlichtungsthemen angeht“. Zu den Inhalten der jüngsten Gespräche sei Stillschweigen vereinbart worden. Seitens der Schlichter sei ein weiterer Gesprächstermin für Anfang Januar vorgeschlagen worden.

Lufthansa-Streik im November: 1500 Flüge fielen aus

Beide Seiten hatten betont, eine möglichst umfassende Einigung mit einer Vielzahl tariflicher Themen anzustreben. Formal befinde man sich in der sogenannten kleinen Schlichtung, die laut dem Tarifvertrag zur Konfliktbeilegung ausgelöst worden sei, hieß es zuletzt im Unternehmen. Hier geht es zunächst nur um die von Ufo aufgestellten und bereits bestreikten Forderungen. Lufthansa wie Ufo hatten aber erklärt, weitere Probleme in einer „großen Schlichtung“ lösen zu wollen.

In dem Konflikt hat es bereits einen Warnstreik bei vier Lufthansa-Töchtern sowie einen zweitägigen Streik bei der Kerngesellschaft Lufthansa gegeben. Hier waren im November rund 1500 Flüge mit rund 200.000 betroffenen Passagieren ausgefallen. (dpa/fmg)