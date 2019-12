Krise bei Media Saturn geht weiter: Dividende fällt aus

Die angeschlagenen Elektronikketten Media Markt und Saturn kommen nicht vom Fleck. Der Mutterkonzern Ceconomy meldet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 Stagnation bei Umsatz und operativem Gewinn. Die Folge: Die Aktionäre, darunter das Duisburger Familienunternehmen Haniel, sollen erneut auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten.

„Mir ist vollkommen klar, dass dieses Ergebnisniveau in Zukunft nicht unser Anspruch sein kann“, räumte Ceconomy-Chef Bernhard Düttmann im Geschäftsbericht ein. Das Unternehmen müsse die Profitabilität steigern. Dies sei es den Anteilseignern schuldig. Düttmann, der aus dem Aufsichtsrat kommt, hat zum zweiten Mal vorübergehend die Leitung des Düsseldorfer Konzerns übernommen. Der spektakuläre Abgang des nur wenige Monate amtierenden Vorstandsvorsitzenden Jörn Werner im Herbst führt nun auch zu Verzögerungen bei der Vorlage des angekündigten neuen Geschäftskonzepts für Media Saturn. Das „Strategie-Update“ will Düttmann nun am 26. März 2020 präsentieren.

Neues Konzept für 26. März angekündigt

Durch das Sparprogramm will Ceconomy die Erträge steigern. Im laufenden Geschäftsjahr 2019/20 strebe das Unternehmen ein leichtes Wachstum des währungsbereinigten Gesamtumsatzes an, betonte Düttmann. Der operative Ertrag (Ebit) solle – ohne Berücksichtigung von Ergebnissen der französischen Beteiligung Fnac Darty – zwischen 445 und 475 Millionen Euro liegen. Im Vorjahr lag diese Kennzahl bei 402 Millionen Euro. 2018/19 sei ein „Jahr der Stabilisierung“ gewesen, in dem man das Fundament für ein „erweitertes Servicekonzept“ gelegt habe. Media Saturn sei bereits näher an den Bedürfnissen der Kunden, so Düttmann.

Ceconomy steht in erbittertem Wettbewerb mit Online-Händlern wie Amazon. Aber auch hausgemachte Probleme bremsen den Konzern: Die Holding und die Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn sind komplex aufgestellt, es existieren noch viele Doppel-Strukturen. Der frühere Chef der Düsseldorfer Holding, Werner, war Insidern zufolge unter anderem an einem Machtkampf mit dem Manager Ferran Reverter gescheitert. Dieser gebietet über die zentrale Ceconomy-Beteiligung Media Markt und Saturn mit etwa 62.000 Mitarbeitern, über 1000 Märkten und einem Jahresumsatz von rund 21,5 Milliarden Euro.