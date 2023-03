Wohnungswirtschaft Korruptionsverdacht: Razzia in Bochumer Vonovia-Zentrale

Bochum. Die Staatsanwaltschaft hat Räume in der Bochumer Vonovia-Zentrale durchsucht. Der Verdacht: Bestechlichkeit bei Vergabe von Handwerksaufträgen.

Deutschlands größter Wohnungskonzern Vonovia ist offenkundig in einen größeren Fall von Korruption verstrickt: Die Staatsanwaltschaft Bochum rückte am Dienstagmorgen zu einer Razzia in der Bochumer Zentrale aus und durchsuchte mehrere Räume. Ihr Verdacht: Vonovia-Mitarbeiter sollen für die Vergabe von Handwerksaufträgen Bestechungsgelder eingesteckt haben.

Betroffen sei auch ein süddeutsches Unternehmen, erklärte die Staatsanwaltschaft, es seien bundesweit 40 Objekte in NRW, Baden-Württemberg, Hamburg, Sachsen durchsucht und dabei vier Haftbefehle vollstreckt worden. In NRW arbeite die Bochumer Staatsanwaltschaft mit dem Landeskriminalamt sowie den Finanzämtern für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung in Düsseldorf, Bochum und Münster zusammen.

Vonovia: Hohes Interesse an schneller Klärung

Der Dax-Konzern sieht sich selbst als Opfer, erklärte er auf Anfrage unserer Redaktion, deshalb habe er auch ein hohes Interesse an einer schnellen Aufklärung der mutmaßlichen Korruptionsfälle. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, ihre Ermittlungen zielten auf „strafbare Handlungen zum Nachteil“ der Unternehmen. Es bestehe Verdacht „der Bestechlichkeit und Bestechung im geschäftlichen Verkehr, der Untreue, des Betruges und anderer Straftaten“. Ermittelt werde gegen mehrere ehemalige Konzernmitarbeiter, Personen aus deren Umfeld sowie Verantwortliche mehrerer Unternehmen, die mit dem Wohnungsunternehmen in Geschäftsverbindung stehen bzw. standen, so die Staatsanwaltschaft.

„Heute haben die Ermittlungsbehörden bei uns Unterlagen eingesehen, da zum Schaden von Vonovia offenbar der Verdacht von mutmaßlich problematischen Vorgängen bei der Vergabe von Aufträgen an Nachunternehmer besteht“, hieß es in der offiziellen Erklärung des Unternehmens. Die Staatsanwaltschaft erhebe offenbar Vorwürfe gegen einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „auf der operativen Ebene im technischen Bereich“, so Vonovia weiter.

Vonovia kooperiere „als Geschädigte vollumfänglich mit den Behörden und gewährt ihnen Zugang zu den notwendigen Unterlagen“, hieß es, „wir sind sehr an einer schnellen und umfassenden Klärung der Vorwürfe interessiert“. Nach ersten Informationen des Konzerns handele es sich „um einen finanziellen Schaden, Schäden an Menschen oder Gebäuden sind nicht entstanden“, teilte der Wohnungsriese mit.

Vonovia-Manager aus dem mittleren Management beschuldigt

Die Staatsanwaltschaft erklärte, nach bisherigen Erkenntnissen seien die Beschuldigten „höchstens dem mittleren Management zuzuordnen“. Sie sollen zum einen mehrere für das Wohnungsunternehmen tätige Unternehmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt und dafür als Gegenleistung Geld bzw. Sachleistungen erhalten haben. Zum anderen sollen Leistungsverzeichnisse manipuliert worden sein, um den beauftragten Unternehmen überhöhte Abrechnungen bzw. die Abrechnung tatsächlich nicht erbrachter Leistungen zu ermöglichen. Die betrügerisch erlangten Gelder sollen anschließend zwischen den Beschuldigten aufgeteilt worden sein. Nach dem Wechsel eines Beschuldigten zu einem süddeutschen Wohnungsunternehmen sollen die Beschuldigten auch bei dortigen Ausschreibungen wettbewerbsbeschränkende Absprachen getroffen haben.

Vonovia ist mit rund 550.000 Wohnungen in Deutschland sowie weiteren rund 87.000 in Schweden und Österreich einer der größten Wohnungskonzerne in Europa und Marktführer im Heimatmarkt. Damit ist der Konzern gleichzeitig auch ein Riesen-Kunde des Handwerks – für die Instandhaltung der Häuser, die Sanierung und natürlich auch im Neubau. Dafür hat Vonovia selbst bundesweit mehr als 5000 Beschäftigte in seinem eigenen Technischen Service, muss dennoch viele Aufträge auch extern vergeben.

Schadensumfang bisher unklar

Im gesamten technischen Bereich hat Vonovia im vergangenen Jahr bis einschließlich November 1,75 Milliarden Euro ausgegeben. In welchen Bereichen die verdächtigen Fälle gefunden wurden und welchen Umfang der durch überhöhte Preise entstandene Schaden hat, ist bisher völlig unklar.

