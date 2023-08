Der kommunale Schuldenstand pro Einwohner in NRW liegt derzeit mit 2863 Euro deutlich höher als in den meisten anderen Bundesländern.

Verschuldung in NRW Kommunale Schulden steigen stärker als in anderen Ländern

Düsseldorf. Seit 2010 hat der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in NRW um 16,4 Prozent zugenommen – mehr als in anderen Bundesländern.

Die Verschuldung der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren stärker gestiegen als in anderen Bundesländern. Seit 2010 habe der Schuldenstand der Städte und Gemeinden in NRW um 16,4 Prozent zugenommen, berichtet die „Rheinische Post“ (Mittwoch) aus einer noch unveröffentlichten Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln. In den anderen Flächenländern sei die Verschuldung der Kommunen im gleichen Zeitraum um 12,5 Prozent gestiegen.

>>Lesen Sie auch: 2023 ist für die Schulden-Städte in NRW ein „Schicksalsjahr“

Der kommunale Schuldenstand pro Einwohner in NRW liege derzeit mit 2863 Euro deutlich höher als in den meisten anderen Bundesländern. Nur Rheinland-Pfalz und Hessen wiesen ein ähnliches Niveau auf.

Landesregierung will überschuldete Kommunen entlasten

Das Statistische Landesamt hatte vor einigen Wochen leicht abweichende Angaben für die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand Ende 2022 veröffentlicht.

Die NRW-Landesregierung will überschuldete Kommunen entlasten und ab Mitte 2024 die Hälfte der kommunalen Altschulden übernehmen. Für die andere Hälfte fordert die Landesregierung Hilfe vom Bund. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft