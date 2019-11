Bei der Handwerkskammer Südwestfalen endet eine jahrzehntelange Ära. Am Donnerstag verabschiedete die Vollversammlung den Arnsberger Willy Hesse als Präsidenten und wählte den Iserlohner Maler- und Lackierermeister Jochen Renfordt als seinen Nachfolger.

Stabwechsel an der Spitze der Handwerkskammer Südwestfalen: Auf den langjährigen Kammerpräsidenten Willy Hesse folgt Jochen Renfordt. Die Vollversammlung der Handwerkskammer wählte den Iserlohner Maler- und Lackierermeister einstimmig ins Amt.

Qualifizierung im Blick

Der neue Präsident kündigte an, vorrangig das Thema Bürokratieabbau in den Blick nehmen zu wollen:„Eine schlanke Verwaltung auf allen Ebenen ist der entscheidende Eckstein für die Zukunftssicherung der Betriebe“, erklärte Renfordt. Auch am Umgang mit dem Fachkräftemangel entscheide sich die Zukunft der Betriebe. „Wir müssen vermitteln, dass Qualifizierung, Weiterbildung und auch die Beschäftigung von Menschen mit Beeinträchtigungen die Zukunft für Betriebe erst möglich machen.“ Zugleich setzt Renfordt auf die intensive Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, denn nur in gemeinsamer Entwicklung von Bildungsinhalten, Dienstleistungen und Organisationen schaffe das Handwerk die Zukunftsfähigkeit 4.0 für Betriebe und Arbeitsplätze.

Von 1999 bis 2019 Präsident

30 Jahre lang prägte der heute 77-jährige Hesse die Geschicke der Arnsberger Kammer entscheidend mit, zunächst als „Vize“ und seit 1999 als Präsident. Darüber hinaus engagierte sich der Dachdeckermeister in zahlreichen Gremien und Organisationen weit über die Grenzen Südwestfalens hinaus. Am Abend wurde der 77-Jährige im Saal der Arnsberger Bürgerschützengesellschaft stilvoll verabschiedet.

Wirtschaft Der Kammerbezirk Südwestfalen Der Handwerkskammerbezirk Südwestfalen umfasst den Hochsauerlandkreis, den Märkischen Kreis, den Kreis Olpe und den Kreis Siegen-Wittgenstein. Angesiedelt sind in diesem Bereich derzeit etwa 11.684 Betriebe, die fast 59.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Darüber hinaus sind im Kammerbezirk Südwestfalen zurzeit 96 Sachverständige in 38 unterschiedlichen Gewerken aktiv. Im Kammerbezirk Südwestfalen bilden aktuell 3319 Betriebe aus, und qualifizieren damit insgesamt 5785 Auszubildende für ihre weitere Karriere. Der Frauenanteil liegt bei 1231 Azubis (21,27 %). Die Kammer leistet mit dem Berufsbildungszentrum (bbz) in Arnsberg mit ihren modernen Ausbildungsstätten hier einen wertvollen Beitrag in der Region.

Als Präsident des Westdeutschen Handwerkskammertages (WHKT) erwarb sich der Sauerländer ab 2010 in ganz Nordrhein-Westfalen (NRW) Respekt und Anerkennung. Mit Realitätssinn, gesundem Menschenverstand und stets viel Gespür für die Menschen setzte sich der Arnsberger für das Handwerk ein. Hesse, der der Kammer als Ehrenpräsident erhalten bleiben wird, ist nach wie vor täglich in seinem Arnsberger Betrieb aktiv und hat auch deshalb seinen Blick für die drängenden Probleme des Handwerks in der Region erhalten.

Der neue Kammerpräsident Renfordt gehört bereits seit 2009 der Vollversammlung und dem Vorstand der Handwerkskammer Südwestfalen an. Auch in der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis hat sich der 55-Jährige seit Jahren engagiert: Von 2003 bis 2018 als Vorstandsmitglied, sowie von 2007 bis 2018 als stellvertretender Kreishandwerksmeister und stellvertretender Vorsitzender des Berufsbildungszentrums Iserlohn. Darüber hinaus leitet Renfordt seit 1996 einen Betrieb mit heute über 20 Mitarbeitern.