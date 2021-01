Insolvenz: Ermittlungen gegen Galeria Karstadt Kaufhof

Essen Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt wegen des Verdachts der Insolvenzverschleppung. Das Unternehmen hatte 2020 Insolvenz beantragt.

Die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) gerät erneut unter Druck: Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt seit Dezember gegen Personen aus der Geschäftsführung des Unternehmens wegen des Verdachts auf Insolvenzverschleppung. Die Ermittlungen stünden jedoch „ganz am Anfang“, sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Der Anfangsverdacht habe sich noch keineswegs erhärtet.

GKK hatte Anfang April 2020 einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Zuerst hatte die „Süddeutsche Zeitung“ über die Ermittlungen berichtet. Demzufolge geht die Staatsanwaltschaft dem Vorwurf nach, GKK solle nicht erst im März, sondern bereits im Januar 2020 zahlungsunfähig gewesen sein. Entlassene Mitarbeiter würden bisher vergeblich auf Abfindungen warten, berichtet die Zeitung.

Ermittlungen beruhen auf Strafanzeige von Privatperson

Zu diesen Behauptungen wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Sie fügte hinzu, dass das Ermittlungsverfahren auf der Strafanzeige einer Privatperson beruhe. Das sei eher ungewöhnlich. In den meisten Fällen werde ein Verfahren wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung von Amts wegen eingeleitet, hieß es.

Im Zuge der Insolvenz der Kaufhauskette im Frühjahr 2020 waren Tausende Mitarbeiter entlassen und viele Filialen geschlossen worden. Genaue Angaben zum Ausmaß lassen sich nicht machen. Laut „Süddeutscher Zeitung“ könnte sich der Schaden für die Entlassenen insgesamt auf eine höhere einstellige Millionensumme belaufen.

Galeria Karstadt Kaufhof: Regierung unterstützt mit Staatshilfen

Die Bundesregierung hatte erst am Mittwochabend beschlossen, GKK mit einem Darlehen von bis zu 460 Millionen Euro zu unterstützen. Die ist an umfangreiche Auflagen geknüpft. GKK hat noch nicht mitgeteilt, ob es die Unterstützung in Anspruch nehmen will. Inwiefern sich das Bekanntwerden der Ermittlungen auf das Angebot des Bundes auswirkt, ist noch unklar.

Die Insolvenzverschleppung hat im deutschen Recht strafrechtliche und haftungsrechtliche Folgen. So ist die verspätete Antragstellung nicht nur eine Straftat – das verantwortliche Organ der Gesellschaft, beispielsweise die Geschäftsführung, muss im Zweifelsfall persönlich für Zahlungen haften.

Lesen Sie auch:

(fmg/afp)