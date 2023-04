Karlsruhe/Düsseldorf. Wie im Vorjahr können sich 52 NRW-Restaurants über mindestens einen Michelin-Stern freuen. Die Gastronomie von Frank Rosin wurde abgewertet.

Erneut ist kein Restaurant in Nordrhein-Westfalen mit drei Sternen des Restaurantführers Guide Michelin ausgezeichnet worden – bundesweit erhielten zehn Betriebe die höchste Wertung. Bereits im vergangenen Jahr hatte das „Vendôme“ in Bergisch Gladbach seinen dritten Stern verloren.

Insgesamt sind 334 Restaurants mit den begehrten Michelin-Sternen ausgezeichnet worden. Damit wird in der am Dienstag in Karlsruhe präsentierten neuen Ausgabe des Restaurantführers „Guide Michelin“ sogar noch der Vorjahresrekord um sieben Lokale getoppt.

Guide Michelin 2023: Vier NRW-Restaurants mit zwei Sternen

Bei den Zwei-Sterne-Tempeln kommt Bayern auf 13, Baden-Württemberg auf 10 Lokale. NRW ist hingegen nur mit vier Restaurants vertreten. Zudem hatten die Chefs des erneut mit zwei Sternen bedachten „Le Moissonnier“ in Köln vor wenigen Tagen ihre Schließung nach 36 Jahren angekündigt. Das Edel-Restaurant werde am 30. Juni zumachen und am 1. September in anderer Form öffnen.

Das „Ox & Klee“ in Köln konnte erneut zwei Sterne einheimsen. TV-Koch Frank Rosin büßte mit seinem „Rosin“ in Dorsten einen von zwei Sternen ein. „Die Qualität war nicht mehr auf dem Niveau wie in den vergangenen Jahren“, hieß es vom Herausgeber des Guides über die im Jahr 1991 eröffnete Gastronomie.

Das Restaurant von TV-Koch Frank Rosin wurde vom Guide Michelin nur noch mit einem Stern ausgezeichnet. (Archivbild) Foto: Caroline Seidel / picture alliance/dpa

Gegen den tristen Trend stemmt sich Münster: Mit dem „Coeur D'Artichaut“ hat die Stadt jetzt ein Zwei-Sterne-Restaurant. Damit nicht genug: Gleich zwei neue Ein-Sterne-Restaurants haben die strengen Gastro-Inspektoren des Guide Michelin in der westfälischen Metropole ausgemacht: das „Restaurant Brust oder Keule“ und das „Spitzner“.

52 Restaurants in NRW erhalten einen Stern

Wie im Vorjahr bekamen 52 Restaurants in NRW einen Stern verliehen, davon elf in Köln und neun in Düsseldorf. Neu unter den Feinschmecker-Tafeln mit einem Stern ist neben den beiden Münsteraner Restaurants auch „Kettner's Kamota“ in Essen, das „Pink Pepper“ in Düsseldorf und das „Sahila“ in Köln.

Geschätsführer Jürgen Kettner und Geschäftsführerin Wiebke Meier in ihrem österreichischen Restaurant „Kettners Kamota“ in der Altstadt von Essen-Werden (Archivbild). Die Gastronomie wurde mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Vier Gastronomen wurde der Stern komplett gestrichen: dem „Iuma“ in Dortmund, „Berens am Kai“ und „Setzkasten“ in Düsseldorf sowie dem „Maitre im Landhaus Kuckuck“ in Köln.

Ein weiteres Drei-Sterne-Restaurant in Deutschland

Mit dem Münchener Restaurant „Jan“ gibt es in Deutschland nun ein weiteres Drei-Sterne-Restaurant der höchsten Kategorie, außerdem acht neue Zwei-Sterne-Restaurants und 34 neue Restaurants mit einem Stern. Damit gibt es jetzt in Deutschland 10 Restaurants mit drei Sternen, 50 Restaurants mit zwei Sternen und 274 Restaurants mit einem Stern.

Noch hat der Süden und Südwesten in der Spitzengastronomie die Nase vorn – doch Großstädte sind ein interessantes Pflaster. „Gerade in Berlin hat sich sehr viel getan“, sagte der Direktor des „Guide Michelin“ für Deutschland und die Schweiz, Ralf Flinkenflügel. Angetan ist er von der Vielfalt und Unkompliziertheit in der Hauptstadt.

„Es war ein ungewöhnliches Jahr in einem schwierigen Umfeld. Mit so einem positiven Ergebnis hätten wir niemals gerechnet“, sagte er. Zwar sind die Lokale nach der Corona-Zeit wieder gut besucht. Doch die Zeiten sind wirtschaftlich schwierig, und es fehlen Fachkräfte. (dpa/red)

