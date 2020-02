Firma Biw schließt Flockenflug ab Montag zu 100 Prozent aus

Das Unternehmen biw Isolierstoffe aus Ennepetal arbeitet weiter fieberhaft daran, die Auflagen der Umweltbehörden zu erfüllen. Ab kommenden Montag sei „ein Flockenflug zu einhundert Prozent ausgeschlossen“, versichert Firmeninhaber Ralf Stoffels.

Biw ist wegen PCB-Emissionen seit Monaten im Fokus der unteren Umweltbehörde beim Ennepe-Ruhr-Kreis geraten. In der Vergangenheit wurden in einem nahe gelegenen Wohngebiet PCB belastete Flocken und auf einem direkt ans Firmengelände angrenzenden Grundstück PCB-haltige Abplatzungen aus einem Abluftkamin gefunden. Vergangene Woche hatte die Kreisbehörde damit gedroht, den chlorhaltigen Vernetzer sofort zu verbieten, der im Produktionsprozess die Ursache für die Entstehung dreier PCB-Arten (47, 51 und 68) sei. Das Unternehmen hat mittlerweile eine Lösung gefunden, nach und nach die Produkte ohne Chlor im Prozess herzustellen und ab Sommer die Emissionen zu 80 Prozent zu reduzieren und spätestens am Jahresende vollkommen PCB-frei produzieren zu können.

120 neue Filter

Bürger und Behörden fordern insbesondere, dass weitere Flockenflügen ausgeschlossen werden. Um dies mit aus Sicht des Unternehmens absoluter Sicherheit zu gewährleisten, habe man sich entschlossen, alle Abluftanlagen mit entsprechenden Schutz- und Filtervorrichtungen zu versehen, auch die, aus denen bisher noch nie eine Flocke geflogen sei, erklärt Firmenchef Stoffels: „Es handelt sich um insgesamt 120 Filter. Wir wollen nicht das Risiko eingehen, dass auch nur noch eine Flocke entweichen könnte.“

Am vergangenen Freitag hatte das Unternehmen sein Konzept zur PCB-freien Produktion bis Ende 2020 im Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen im Beisein der Kreisbehörde vorgestellt. Dieses Konzept habe man „nochmals technisch nachgebessert und signifikant mehr Maßnahmen ergriffen als am Freitag bereits vorgestellt“. Wie von den Behörden am Freitag gefordert, habe man dieses weiterreichende, über 30-seitige Konzept bei den Behörden eingereicht. Gefordert war dies bis gestern. Am Dienstag bis 24 Uhr habe man die Unterlagen übermittelt. „Was jetzt genau passiert, wissen wir nicht“, sagt Stoffels.

Dass in dieser Woche noch eine Entscheidung fällt, ob die Maßnahmen zur Vermeidung von PCB-Emissionen aus Sicht der Behörden ausreichend sind, ist unwahrscheinlich, da eingehend geprüft werden dürfte.