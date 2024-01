Die Finanzierungskrise bei deutschen Start-ups hat sich einer Studie zufolge sowohl bundesweit als auch in Nordrhein-Westfalen deutlich verschärft. (Symbolbild)

Start-ups Auch für Start-ups in NRW: Finanzierungskrise verschärft

Düsseldorf/Frankfurt Start-ups in NRW erleben schwierige Zeiten: 2023 erhielten sie einer Studie zufolge deutlich weniger Geld als 2022. Ein Experte nennt die Gründe.

Innerhalb von zwei Jahren sind die Investments in Start-ups in Deutschland um knapp zwei Drittel eingebrochen: Die Finanzierungskrise bei deutschen Start-ups hat sich einer Studie zufolge sowohl bundesweit als auch in Nordrhein-Westfalen deutlich verschärft.

Jungunternehmen in NRW erhielten 2023 nach der Analyse der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) Finanzierungen in Höhe von 331 Millionen Euro - und damit 136 Millionen weniger als noch ein Jahr zuvor.

» Lesen Sie auch: Kölner Messechef: Messehallen sind durch nichts zu ersetzen

Zweites Jahr in Folge: Investments in Start-ups gehen stark zurück - auch in NRW

Berliner Start-ups sammelten mit fast 2,4 Milliarden Euro am meisten ein, aber weniger als die Hälfte im Vergleich zu 2022. NRW landete im Ländervergleich auf dem fünften Platz.

Bundesweit sammelten Start-ups 2023 insgesamt rund sechs Milliarden Euro Wagniskapital ein und damit 39 Prozent weniger als im Vorjahr (9,9 Milliarden Euro). In dem seit 2014 erhobenen Start-up-Barometer ist es das zweite Jahr mit einem kräftigen Rückgang in Folge.

» Lesen Sie auch: Syrer vorne: Viel mehr ausländische Azubis im Handwerk

Inflation, hohe Zinsen, Kriege: Experte nennt mögliche Gründe

Gemessen am Rekordjahr 2021 (knapp 17,4 Milliarden Euro) brachen die Investments fast um zwei Drittel ein.

EY-Partner Thomas Prüver verwies auf die hohe Inflation, gestiegene Zinsen, die schwache Konjunktur und Unsicherheit wegen Kriegen. Start-ups sind auf Investoren angewiesen, da sie erst auf Wachstum setzen, bevor sie Gewinne schreiben. Große Fonds und Konzerne beteiligen sich mit Wagniskapital an jungen Firmen in der Hoffnung, dass sich deren Ideen durchsetzen. (dpa)

» Lesen Sie auch: IG-Metall-Chefin droht mit 24-Stunden-Streiks

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft