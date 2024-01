Erfindung eines jungen Sauerländers könnte Hacker stoppen

Bonn Fabian Gieshoff erfindet neuartigen Datenspeicher. Mit TF-Industries will er zum Apple der IT-Sicherheit werden. Was dahinter steckt.

An Selbstbewusstsein mangelt es Fabian Gieshoff nicht. Der 22-jährige gebürtige Sauerländer ist Gründer und Erfinder. Mit dem von ihm entwickelten Produkt will er nicht nur die Datenwelt revolutionieren, sondern nicht weniger als das deutsche Apple der IT-Security werden. Was er präsentiert, ist der nach eigenen Angaben weltweit erste physische Air Gap. Oder kurz: „Der Safe Storage ist der sicherste Daten-Speicher der Welt“, ist der junge Mann überzeugt von der Kiste, die sich auf den ersten Blick kaum von einem Desktop-PC unterscheidet, aber eine Schleuse zwischen Gut und Böse sein soll, die Cyberkriminellen verlässlich das Geschäft vermiest.

Karrierestart im Kinderzimmer

Gieshoffs Karriere als IT-Experte begann nach eigenen Angaben bereits im Kinderzimmer in Neuenrade. „Ich programmiere, seit ich zwölf Jahre alt bin.“ An der Ruhr-Universität Bochum (RUB) studiert er im Bereich IT-Sicherheit. Die Idee für den Safe Storage kam ihm vor drei Jahren, als er für ein Unternehmen jobbte und immer wieder die gleichen Probleme beim Thema IT-Sicherheit beobachtete. „Es gibt nur ganz wenige Wettbewerber für uns, aber die arbeiten alle auf Software basierend - und Software wird gegen Ransomware niemals sicher sein“, behauptet der Jungunternehmer.

Ransomware wird Schadsoftware genannt, mit der Hacker versuchen, auf fremde IT-Systeme Zugriff zu bekommen, Daten zu verschlüsseln und schließlich Lösegeld zu erpressen. Ein dunkles Geschäftsfeld, das sich immer schneller ausbreitet und mit dessen Folgen mittlerweile beinahe alle Unternehmen, Behörden und Institutionen zu kämpfen haben. Häufig dauert es Wochen, noch häufiger Monate, bis das Ausmaß des Schadens genau erfasst ist und die angegriffenen Systeme wieder annähernd sauber laufen. Der Schaden ist in der Regel immens. „Expertenschätzungen zufolge liegt er bereits bei rund 200 Milliarden Euro jährlich“, sagt Fabian Gieshoff.

Eine Schleuse zum sicheren Datenhafen

Wird ein Safe Storage von TF-Industries ins System integriert, versprechen die Gründer echte Datensicherheit. Die Funktionsweise könne sich der Laie vorstellen wie eine Schleuse. Daten fließen hinein, werden geprüft und verschlüsselt, um dann als Backup wie auf einer Festplatte gespeichert zu werden. „Es werden nur durch das Safe Storage veränderte Daten verarbeitet, effektiv, schnell und inkrementell“, erklärt der Erfinder. Inkrementell bedeutet, dass nur die Daten gespeichert werden, die neu hinzukommen, was bei riesigen Datenmengen einer Behörde oder eines Unternehmens einen enormen Zeitvorteil verspricht.

Ist die Schleuse geschlossen, sind die Daten sicher und getrennt vom eigentlichen System. Im Falle eines Cyberangriffs wird das IT-System über das Backup auf den Stand vor dem Angriff zurückgesetzt, und zwar spätestens innerhalb weniger Tage. Hört sich simpel an und „es ist eigentlich auch eine ziemlich einfache Lösung, auf die aber noch niemand gekommen ist“, sagt der junge Erfinder. Sicherheit und Geschwindigkeit sind die Faktoren, die das System gerade für Unternehmen so interessant machen, insbesondere für Mittelständler und kleinere Betrieb, die sich keinen großen IT-Stab leisten können. Aber auch für Behörden oder deren Dienstleister, wie zuletzt die Südwestfalen IT.

Alpha-Testphase im Bochumer Labor

Bestätigt wird er von den Experten des an der Ruhr-Uni angesiedelten renommierten Horst-Görtz-Institut und dem Bochumer Zentrum für IT-Sicherheit. Im Labor in Bochum findet gerade die dreimonatige „Alpha-Testphase“ statt, also die Prüfung auf Herz und Nieren, ob das Gerät tatsächlich so viel hält, wie der deutsche Steve Jobs, Fabian Gieshoff; und seine Mitgründer Tobias Bümmerstede und Daniel Grund versprechen. Grund kommt aus dem Automotive-Bereich und hat den jungen Erfinder im Umfeld der Universität im Repair-Cafe kennengelernt, wo sich beide ehrenamtlich engagieren. Bümmerstede ist Gieshoffs Cousin, stammt aus Olpe und kümmert sich um Marketing und das Kaufmännische bei TF-Industries. Ab Februar soll die Beta-Phase beginnen, also der Test im Realbetrieb in ausgewählten Unternehmen. Dabei sind auch Firmen aus Südwestfalen, die der neuen Technik vertrauen.

„Das Ding ist fertig und kann bei Pilotkunden getestet werden“, sagt Ulrich Vinkelau, der nach eigenen Angaben früher für Microsoft gearbeitet hat und seit Jahren als Seniorberater unter anderem im Bereich IT-Sicherheit im Umfeld der Uni Bochum tätig ist. Vinkelau ist überzeugt, „klappt der Proof, stehen TF-Industries die Tore offen.“ Zu den Systemhäusern, die im Bereich IT-Sicherheit tätig sind, über die der Safe Storage vertrieben werden soll.

Produktion wegen der Sicherheit in Europa

Firmensitz ist Bochum. Für die Produktion der Version eins haben die Gründer bereits Partner im Raum Paderborn gefunden und könnten im zweiten Halbjahr 2024 starten. Die Nachfrage könnte angesichts des enormen Bedarfs an IT-Sicherheit so rasant steigen wie die Zahl der täglichen Hackerangriffe auf die Wirtschaft. „Wir wollen auf jeden Fall in Europa produzieren, auch wegen der Sicherheit“, sagt Mitgesellschafter David Grund.

Mittelfristig will das junge Unternehmen auch Produkte für den privaten Gebrauch herstellen, schließlich sind auch die Rechner in den heimischen vier Wänden, über die etwa Onlinebanking abgewickelt wird, für Hacker durchaus interessant. Auch hier gelte schließlich, dass Schutzsoftware letztlich nie eine absolute Sicherheit biete, sagt Fabian Gieshoff. Bei auf Software basierenden Lösungen seien die Angreifer stets einen Schritt voraus, bleibe es beim Hase-Igel-Prinzip. „Unser Produkt soll eine echte Marke werden und zeigen, dass IT-Sicherheit auch schön sein kann“, wirbt Fabian Gieshoff ganz im Stile eines Gründers wie Steve Jobs.

