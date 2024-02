Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Douglas Holding, Jörn Kreke. In der Grugahalle Essen richtet die Douglas Holding mit Sitz in Hagen, am Mittwoch, 21. März 2012, die Hauptversammlung aus. Neben den Berichten über das zurückliegende Geschäftsjahr informierte der Vorstand über die zukünftige Ausrichtung der Firma zu der neben der Parfümeriekette Douglas auch der Buchhandel Thalia und Hussel gehören.Foto: Dirk Bauer, WAZ FotoPool