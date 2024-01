Die große Kunst, rechtzeitig loszulassen

Essen Wenn die Kinder den elterlichen Betrieb nicht übernehmen wollen, verschwinden Lebenswerke. Wer sich früh kümmert, kann das verhindern.

Kriege, Konjunkturkrise, kryptische Politik – in der Ballung multipler Großlagen liegt nicht nur die Gefahr kollektiver Überforderung. Sondern auch die Gefahr, dass die seit langem schleichend wachsenden Gefahren für unsere Wirtschaft gar nicht mehr wahrgenommen werden. Eine davon bedroht weite Teile des Mittelstands, mithin des Rückgrats unserer Wirtschaft: Familienunternehmen verschwinden über Nacht, weil niemand sie übernehmen oder die Chefs sie nicht an Fremde abgeben wollen. Das kostet Wertschöpfung und Arbeitsplätze.

Nicht weniger als jeder fünfte Betrieb sieht seine Existenz gefährdet, weil keine Nachfolgerin und kein Nachfolger in Sicht ist. Oft versteifen sich Familienunternehmer darauf, dass ihre Kinder den Betrieb weiterführen. Doch anders als noch vor 20 Jahren steht ihnen die gesamte Arbeitswelt offen, das ist zuweilen verlockender als die Fortführung des elterlichen Betriebs – mit Augenbrauen lupfenden Papas und Mamas im Rücken, die ihnen noch Jahre über die Schultern schauen.

Wer sich zu spät kümmert, gefährdet sein eigenes Werk

So kommt zum Mangel an Fachkräften, der kleine und mittlere Betriebe besonders trifft, noch der Führungskräftemangel hinzu. Die Folge ist ein Verlust an unternehmerischer Vielfalt, den niemand wollen kann. Es gibt Initiativen, die das verhindern wollen, die Industrie-, Handwerks- und Handelskammern beraten, vermitteln und begleiten bei der Firmenübergabe. Doch bisher zeitigt nichts davon große Erfolge.

Denn am Ende müssen jene, die sich eine eigene Existenz aufgebaut haben, auch rechtzeitig loslassen können und abgeben wollen. Und zwar auch, wenn Sohn oder Tochter andere Pläne haben. Ein geordneter Übergang dauert Jahre. Wer sich zu spät um die Nachfolge kümmert, gefährdet, was er selbst aufgebaut hat.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft