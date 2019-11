Die absolute Spitze von Nordrhein-Westfalens Azubis geehrt

Der 27-jährige Nico Husemann aus Iserlohn gehört mit 99 von 100 möglichen Punkten zur NRW-Ausbildungselite. Als einer der Bundesbesten fährt er im Dezember zur Ehrung nach Berlin. Aber viel wichtiger: Sein Ehrgeiz auch nach der Ausbildung bei der Deutschen Post in Hagen und der Prüfung im Sommer nicht erloschen. Er schließt direkt eine einjährige Ausbildung im kaufmännischen Bereich der KEP-Dienstleistungen an, um Karriere bei der Post zu machen. „Ich weiß jetzt, was ich will“, freut sich Husemann.

Hagen. Beeindruckende Kompetenz auf der Bühne. Die absolut besten (IHK-)Auszubildenden im Jahrgang 2019 in NRW wurden in der Hagener Stadthalle geehrt.

Sie sind die Besten der besten Auszubildenden in ihren Berufen in Nordrhein-Westfalen. Jedenfalls bei den Prüfungen in diesem Jahr. 243 junge Frauen und Männer wurden am Freitag in der Stadthalle Hagen dafür geehrt, dass sie in ihrer Ausbildung herausragende Leistungen in der Abschlussprüfung abgeliefert haben. „Hier sind die besten 0,3 Prozent aller Azubis in NRW versammelt“, sagt Ralf Geruschkat. So viel Kompetenz in dem mit rund 800 Gästen gefüllten Saal in Hagen – das erzeugt selbst beim erfahrenen Hauptgeschäftsführer der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer „Gänsehaut“.