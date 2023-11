Die Baustelle des Elbtowers in Hamburg

Immobilienimperium Benko-Krise: Deutsche Signa-Tochter rutscht in die Insolvenz

Immobilienmogul Benko steckt tief in der Krise. Sein Imperium zerfällt in Einzelteile – Auftakt gibt die Signa Prime aus Deutschland.

Die Krise beim österreichischen Immobilien- und Kaufhausunternehmer René Benko fordert ihr erstes Opfer. Wie der „Spiegel“ am Freitag berichtet, hat die Signa Real Estate Management Germany beim Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, einen Antrag auf Konkurs gestellt. Damit treffe es die Deutschlandtochter Signa Prime Selection, in der Benko wertvolle Bestandsimmobilien gesammelt hat.

In dem Insolvenzantrag heißt es dem Bericht zufolge: „Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer Eigenschaft als Geschäftsführer der Signa Real Estate Germany GmbH (…) beantragen wir ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Antragstellerin wegen Zahlungsunfähigkeit zu eröffnen (…).“

Immobilienbranche in der Krise

Die Signa Prime besitzt unter anderem den Hamburger Elbtower (noch im Bau), die Berliner Kaufhauslegende KaDeWe und den Upper West Tower an der Gedächtniskirche in Berlin. In Hamburg und München gehören außerdem das Alsterhaus und das Luxuskaufhaus Oberpollinger zum Portfolio.

Die Immobilienbranche hat seit dem Beginn des Ukraine-Krieges mit gestiegenen Bau- und Energiekosten sowie höheren Zinsen zu kämpfen. Wegen der gestiegenen Zinsen kam es bei der Gesellschaft Signa Prime Selection im Vorjahr zu einer Abwertung von 1,17 Milliarden Euro. Davon waren vor allem Immobilien in Deutschland betroffen, wie aus dem Konzernabschluss der Luxusimmobilienholding hervorgeht. (pcl/mit dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft