Der Krieg als Geschäftsmodell und 1200 Euro als Geschenk

Essen. Militärische Entwicklung und zivile Forschung treiben sich an. Und: Der Staat „verschenkt" 1200 Euro.

Das andere Geschäft mit dem Krieg: Drohnen, Daten, Satelliten – Wie sich militärische Entwicklung und zivile Forschung gegenseitig antreiben, das beschreibt Niklas Schlottmann.

Was macht der Leuchtturm in Köln? 1894 als Werbegag erbaut, ist der 44 Meter hohe Bau heute das Wahrzeichen des Stadtteils Ehrenfeld – und die Einwohner wollen ihn behalten.

Wenn die Blase schmerzt: Viele Frauen leiden unter wiederkehrenden Blasenentzündungen. Eine Impfung verspricht Abhilfe – doch die Methode ist umstritten, wie Sophie Sommer recherchiert hat.

1200 Euro pro Monat, steuerfrei, geschenkt: Ein Sozialexperiment soll zeigen, wie sinnvoll ein staatliches Grundeinkommen ist. Was tun mit dem zusätzlichen Geld? Hannes Koch beschreibt, wie die Finanzierung funktionieren könnte.

Pfeilschnell trotz Tempolimit: Viel Leistung aus relativ kleinem Hubraum: Turbos sind die Dampfhämmer unter den Verbrennungsmotoren. Eine Erfolgsstory, die mit dem BMW 2002 Turbo vor 50 Jahren ihren Anfang nahm. Mit Spoilern und Kriegsbemalung provozierte der Turbo-02 alle, wie Sie auf der Autoseite lesen können.

In der Wildnis von Temagami: In der kanadischen Provinz Ontario kommt man der Natur am besten auf dem Wasser näher. Die große Reportage über eine mehrtägige Paddel-Tour durch eine faszinierende Seenlandschaft finden Sie auf der Reiseseite.

Warten bis der Arzt kommt: Ludger Iske hat es sich zur Aufgabe gemacht das Warten zu verändern - zumindest das in Arztpraxen. Dazu gibt er ganz besondere Konzerte.

Zwischen Kölsch und Klassik: Die Gruppe Brings gibt zwei Konzerte mit dem Beethoven-Orchester. Sänger Peter Brings erzählt im Gespräch mit Reinhard Franke, wie es zu der ungewohnten Kooperation kam.

Der grüne Daumen: Als Gärtnerin zu arbeiten – das bedeutet mehr, als nur Blumen zu gießen. Der Job ist abwechslungsreich, aber auch körperlich anstrengend, wie Sie auf der Karriereseite lesen können.

Kaminer probiert: Der Schriftsteller und Filmemacher Wladimir Kaminer hat sich in der TV-Reihe „Wie isst… Deutschland“ deutsche Spezialitäten erkundet. Nun startet eine neue Staffel. Im Gespräch mit Rüdiger Sturm erzählt Kaminer, worum es darin geht.

Dazu aktuelle Berichte aus Politik, Wirtschaft und natürlich vom Sport. In Australien geht die Fußball-WM der Frauen in die entscheidende Phase. Und auch in der Fußball-Bundesliga bei den Männern rollt der Ball ja bald wieder. Eine Woche vor dem Start beleuchten wir, wie die Revierclubs aufgestellt sind – und ob die Bayern noch einen Super-Transfer hinlegen.

