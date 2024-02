Dax steigt auf Allzeithoch: Rekord von Dezember gebrochen

Blick in den Handelssaal der Deutschen Börse in Frankfurt. Der Dax hat am Freitag ein Allzeithoch erreicht.

Berlin Der deutsche Leitindex ist auf ein neues Rekordhoch von mehr als 17.003 Punkten gestiegen. Ein Grund dafür liegt in den USA.

Der Dax ist am Freitag auf ein Allzeithoch gestiegen – und hat seinen bisherigen Rekord von Mitte Dezember knapp hinter sich gelassen. Mit 17.003,54 Punkten stieg der deutsche Leitindex so hoch wie nie zuvor. Zuletzt gewann er 0,8 Prozent an Wert. Allerdings war der Rekord eine Frage von Nachkommastellen: Die alte Bestmarke hatte 17 003,28 Zähler betragen.

Deutscher Aktienmarkt legte dank starken Zahlen aus US-Technologiesektor zu

Zu Wochenschluss galten die Vorgaben aus New York als Treiber dafür, dass der Dax seine mittlerweile eineinhalb Monate alte Bestmarke wieder übertreffen konnte. Dank positiver Vorgaben der Wall Street und starker Zahlen aus dem US-Technologiesektor hat der deutsche Aktienmarkt zugelegt. Am Vorabend hatten die Tech-Konzerne Amazon und Meta mit starken Zahlen nach US-Börsenschluss für gute Laune unter den Anlegern gesorgt. Die Amazon-Aktien kletterten nachbörslich um mehr als 5 Prozent, die Meta-Papiere schnellten gar um mehr als 9 Prozent nach oben.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft