Daimler-Chef Källenius zum Sprinter-Werk: „Düsseldorf läuft“

Die Folgen der Corona-Krise haben auch den Autobauer Daimler hart getroffen. Mittlerweile zeigt sich Vorstandschef Ola Källenius zwar wieder verhalten optimistisch, er sagt aber auch, dass sich Daimler noch nicht wieder im „Normalmodus“ befinde. Sorge vor einem erneuten Lockdown angesichts der zweiten Coronavirus-Welle schwingt in seinen Worten mit, wenn Källenius betont: „Noch sind die Händler und Zulassungsstellen offen. Das ist ganz wichtig.“ Bei einer Web-Konferenz der Wirtschaftspublizistischen Vereinigung (WPV) erinnert Källenius an die schwierigen Monate im Frühjahr, als das Geschäft mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist.

Auch die Produktion im Düsseldorfer Mercedes-Benz-Werk war zwischenzeitlich unterbrochen. In der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt ist der Autokonzern mit mehr als 6000 Beschäftigten der größte industrielle Arbeitgeber. „Düsseldorf läuft“, sagt Källenius mit Blick auf die aktuelle Situation. Das Werk sei „gut aufgestellt und auch gut ausgelastet momentan“.

Ende vergangenen Jahres hat in Düsseldorf mit dem Start der Serienfertigung des vollelektrischen Transporters eSprinter eine neue Ära für den Standort aus dem Daimler-Konzern begonnen. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kam zu diesem Anlass ins Werk und betonte, NRW wolle „Vorreiter bei der Elektromobilität“ sein. Für den eSprinter verzeichne Mercedes-Benz eine „gute Nachfrage“, berichtet Källenius bei der WPV und verweist auf den boomenden Online-Handel. Schub bekommt der Autobauer durch Großaufträge der Onlinehändler Amazon und Hermes.

Jobs von Leiharbeitern fallen in der Corona-Krise weg

Allerdings fährt Mercedes-Benz die Produktion in Düsseldorf insgesamt etwas zurück. Die Nachtschicht, die zum bisherigen Drei-Schicht-Betrieb gehört hat, entfällt. Hunderte Leiharbeiter verlieren ihren Job. Daimler-Chef Källenius, der auch Vorstandsvorsitzender von Mercedes-Benz ist, verweist darauf, dass der Marktrückgang, den das Unternehmen im ersten Halbjahr aufgrund der Corona-Krise erlebt habe, beispiellos gewesen sei. In allen Werken weltweit habe Daimler „eine gewisse Personalflexibilität“, die der Konzern nun auch nutze.

Wie geht es weiter mit der #Formel1? Daimler-Chef Ola #Källenius und die Rechteinhaber haben da eine ganz klare Haltung: es geht nur CO2-neutral, „wenn die F1 in Zukunft relevant sein soll“. Das sagte er bei einem Videochat der #WPVNRW. #klimaschutz #mercedes @MercedesAMGF1 @f1 pic.twitter.com/YJ6X6Trl11 — Wirtschaftspublizistische Vereinigung NRW e. V. (@WPVNRW) November 10, 2020

Als Leitwerk und weltweit größter Standort für den Bau von Sprinter-Transportern hat Düsseldorf eine herausgehobene Stellung in der Van-Sparte von Mercedes-Benz. Nach der Schließung der Fertigung von Opel in Bochum ist Daimler neben Ford in Köln einer der beiden großen Fahrzeughersteller in NRW. Schon im Jahr 2014 habe es eine Einigung mit den Mitarbeitervertretern in Düsseldorf auf einen Zwei-Schicht-Betrieb gegeben, betont das Unternehmen. Aufgrund der sehr guten Auftragslage in den vergangenen Jahren seien die Pläne aber zunächst zurückgestellt worden. Mit Hilfe der Zeitarbeit sei es möglich, trotz Marktschwankungen die Stammbelegschaft zu halten.

Impulse für Mercedes durch Mehrwertsteuer-Senkung

Auf Kurzarbeit in den deutschen Werken verzichtet Daimler mittlerweile wieder weitgehend. „Wir haben im Prinzip nach dem ersten Lockdown Schritt für Schritt alle unsere Werke wieder hochgefahren“, berichtet Källenius bei der WPV. Lediglich in der Produktion von Reisebussen für lange Strecken nutze Daimler noch das Instrument Kurzarbeit. Ähnlich wie die Flugbranche sei die Reisebusbranche momentan nur eingeschränkt aktiv.

Positiv bewertet Källenius die Senkung der Mehrwertsteuer. „Eine Entlastung für den Konsumenten hilft der Wirtschaft“, betont er. „Davon profitieren auch wir.“ Kaufanreize des Staates für Autos mit alternativen Antrieben hätten kombiniert mit der temporären Mehrwertsteuer-Senkung auch einen positiven Impuls für die Marke Mercedes gebracht. Ziel von Konjunkturprogrammen müsse sein, die Gesamtwirtschaft anzukurbeln. „Wenn die Gesamtwirtschaft anspringt, springt auch unsere Branche an“, sagt Källenius.

Daimler hat sich selbst das Ziel gesteckt, spätestens im Jahr 2039 CO2-frei zu sein. Die Elektromobilität steht dabei beim Bau von Pkw im Vordergrund. Bei der Fertigung von schweren Nutzfahrzeugen setzt das Unternehmen auch auf Wasserstoff und die Brennstoffzelle. „Technologieoffenheit ist wichtig“, hebt Källenius hervor. „Wir sind weder religiös noch dogmatisch, wenn es darum geht, Technologien auszuwählen.“

Lob für Corona-Krisenmanagement der Bundesregierung

Staatliche Unterstützung erhoffe sich Daimler beim Aufbau einer flächendeckenden Lade-Infrastruktur für die künftigen Fahrzeug-Generationen. „Infrastruktur ist eine Gemeinschaftsaufgabe“, sagt Källenius und fordert ein Zusammenwirken des Staates mit Energieversorgern und Netzbetreibern. „Wenn wir das nicht tun, dann werden die Menschen in der Fläche das Produkt noch nicht kaufen“, sagt Källenius mit Blick auf Elektroautos. Sichergestellt sein müsse auch, dass die Energie CO2-frei sei. Für klimaneutrale Nutzfahrzeuge sei der Aufbau von Wasserstoff-Ladesäulen entlang der Autobahnen wichtig.

Welcher Weg ist bei der Bekämpfung der #Coronapandemie der richtige? Der schwedische oder der deutsche? #Daimler-Chef Ola #Källenius - selber Schwede - spart bei einem Videochat der #WPVNRW nicht mit Lob am Kurs der Bundesregierung: „Sehr gute Arbeit“ #Corona pic.twitter.com/C21QrUtqew — Wirtschaftspublizistische Vereinigung NRW e. V. (@WPVNRW) November 10, 2020

Ausdrücklich lobt Daimler-Chef Källenius das Krisenmanagement der Bundesregierung in der Corona-Krise. „Was jetzt gemacht wird, ist sehr ausgewogen, sehr bedacht“, sagt er. „Aber man darf sich nicht ausruhen, man muss wachsam bleiben.“ Diplomatisch äußert sich Källenius, ein gebürtiger Schwede, zur Frage, ob Deutschland eine bessere Strategie in der Pandemie-Bekämpfung verfolgt als sein Heimatland. „Da ich kein Virologe bin, kann ich echt nicht sagen, welche Methode die Beste ist“, sagt Källenius. „Aber ich fühle mich auf jeden Fall in Deutschland sehr, sehr wohl.“