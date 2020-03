Vor Corona war Lehman: Fast zwölf Jahre sind vergangen, seit Angela Merkel sich zu einem spektakulären Schritt gezwungen sah, gemeinsam mit ihrem Finanzminister die Deutschen zu beruhigen. Es war der 5. Oktober 2008. Drei Wochen zuvor war die US-Investmentbank Lehman Brothers nach der Zockerei mit toxischen Immobilienkrediten kollabiert.

Es folgte eine globale Wirtschafts- und Finanzkrise. Weil die damalige Bundesregierung fürchtete, die Deutschen würden im Extremfall Banken stürmen und ihre Sparbücher plündern, traten Merkel und ihr SPD-Kassenwart Peer Steinbrück an einem Sonntag vor die Kameras. Sie verkündeten eine Art Staatsgarantie für alle Spareinlagen.

Was damals niemand mitbekam: Die Botschaft verhallte zunächst. Merkel und Steinbrück hatten so verdruckst gesprochen, dass anschließend ein Sprecher des Finanzministers bei Nachrichtenagenturen anrufen und erklären musste, was Merkel und Steinbrück Sensationelles sagen wollten. Danach liefen die Breaking News über die Ticker.

Jetzt wiederholt sich ein Stück weit Geschichte. Im politischen Berlin herrscht – wie einst nach dem Lehman-Kollaps – vor dem Koalitionsgipfel Corona-Alarm.

Die Finanzmärkte sind wegen des Coronavirus hypernervös

Die Finanzmärkte sind hypernervös. In China bricht der Autoabsatz um 80 Prozent ein. Die Lufthansa streicht 7100 Flüge. Reisebranche und Gastronomie fürchten dramatische Einbußen. Firmen aus Deutschland und Italien sind aufgrund enger Verflechtungen mit China besonders gefährdet. Die Industrie warnt wegen sinkender Exporte und Investitionen vor der schwersten Krise seit der Wiedervereinigung. Die Politik müsse reagieren: „Deutschland darf nicht sehenden Auges in eine Rezession abgleiten“, erklärte der Spitzenverband BDI. Was nun, große Koalition?

Wenn die Partei- und Fraktionschefs von CDU, CSU und SPD am Sonntag mit der Kanzlerin zusammenkommen, lastet viel Druck auf der Runde, die auch noch die Flüchtlingskrise an der türkisch-griechischen EU-Außengrenze besprechen wird. Bei Corona werden konkrete Signale erwartet, wie die Regierung – neben dem medizinischen Krisenmanagement – Arbeitsplätze schützen will.

Tritt Merkel wieder an einem Sonntag, wieder mit einem sozialdemokratischen Finanzminister (Olaf Scholz statt Steinbrück) auf, um die grassierende Corona-Hysterie einzudämmen? Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat einen Drei-Stufen-Plan erarbeitet, um Finanzengpässe von Firmen mithilfe der Staatsbank KfW zu überbrücken. Weitere milliardenschwere Maßnahmen werden geprüft. Nach dem Rekordüberschuss des Bundes hat Schwarz-Rot etwa 17 Milliarden Euro zur Hand, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Investitionen

Der Koalitionsausschuss wird nach Angaben von CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus zusätzliche zwölf Milliarden Euro für Investitionen beschließen. „Es geht zunächst mal darum, die Investitionen zu verstetigen“, sagte Brinkhaus Mitte der Woche. Das sieht Finanzminister Scholz genauso. Er will das Rekordniveau bei den Investitionen des Bundes bis 2023 bei rund 43 Milliarden Euro jährlich halten. Noch offen ist, wo die Koalition Schwerpunkte setzen will.

Die Union pocht auf viel Geld für Forschung und Digitalisierung. So könne Deutschland versuchen, seinen Rückstand auf China und die USA aufzuholen. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte, es müsse ein schnell wirkendes Investitionspaket gegen die Auswirkungen der Corona-Epidemie auf die Wirtschaft geben. Deutschland befinde sich im Bann des Coronavirus – nicht nur gesundheitlich, sondern auch politisch. Lieferketten seien in Teilen gestört. Es drohten Produktionseinbrüche und Kurzarbeit

Noch heute schwärmt Scholz von seiner Zeit als Arbeitsminister in der Finanzkrise 2008/09. Damals konnte der Bund Hunderttausende hochwertige Arbeitsplätze retten, weil er Firmen mit dem Kurzarbeitergeld unter die Arme griff und diese davon abhielt, diese Jobs zu streichen. Die Arbeitgeber drängen seit Langem darauf, die Regeln für Kurzarbeit jetzt zu lockern, um ihre Mitarbeiter über schwierige Zeiten in den Unternehmen zu halten.

Derzeit ist es so: Bei Kurzarbeit zahlt die Bundesagentur für Arbeit (BA) bis zu zwei Drittel des Verdienstausfalls, die Sozialabgaben aber der Arbeitgeber. In der Finanzkrise 2008 übernahm die BA diese Kosten ab dem siebten Monat, um kriselnde Firmen zu entlasten.

Hubertus Heil will Regeln für Kurzarbeit lockern

Jetzt fordern etwa die Arbeitgeber aus der Metallindustrie (die vier Millionen Menschen beschäftigen), der Staat solle die Sozialkosten bereits vom ersten Tag an übernehmen und die Bezugsdauer des Kurzarbeitergelds auf 24 Monate verlängern. „Die Wirtschaftskrise 2008/2009 hat gezeigt, dass durch rechtzeitiges und entschlossenes Handeln negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt reduziert werden können“, schreibt der Verband Gesamtmetall.

Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will die Regeln beim Kurzarbeitergeld lockern, eine längere Auszahlung aber an die Auflage knüpfen, dass betroffene Mitarbeiter weitergebildet werden. Ökonomen weisen darauf hin, dass das in der Finanzkrise erprobte Erfolgsmodell Kurzarbeit nicht direkt auf die Corona-Lage übertragbar sei.

Die Finanzkrise sei für Deutschland ein reiner Nachfrageschock gewesen: „Die Corona-Epidemie ist eine Mischung aus Angebots- und Nachfrageschock“, sagte der Wirtschaftsforscher Oliver Holtemöller. Noch gebe es keinen Grund für Aktionismus, Gewinnausfälle der Wirtschaft dürften eher kurzfristig sein.

Soli-Abbau

Um die Kaufkraft und damit die Binnennachfrage zu stärken, dringt die SPD auf ein Vorziehen der zum 1. Januar 2021 beschlossenen Abschaffung des Soli-Zuschlags für mehr als 90 Prozent der Steuerzahler. Das würde etwa fünf Milliarden Euro kosten. CDU und CSU lehnen das bislang ab.

Altschulden Finanzminister Scholz will 2500 besonders verschuldete Kommunen auf einen Schlag schuldenfrei machen, damit diese wieder in Kitas, Schwimmbäder und Schulen investieren können. Dafür ist der Bund bereit, etwa 20 Milliarden Euro an kommunalen Kassenkrediten zu übernehmen.

Jedoch müsste die Schuldenbremse im Grundgesetz übergangsweise gelockert werden. Das geht nur mit Zweidrittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Aus dem Kreis der Länder und von der Union gibt es erheblichen Widerstand.

