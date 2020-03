Eineinhalb Wochen ist es her, dass Finanzminister Olaf Scholz (SPD) ankündigte, die Bazooka herauszuholen. Gedacht war die Metapher eigentlich für die unbegrenzten Kredite, mit denen der Bund Unternehmen durch die Krise helfen wollte.

Doch erst jetzt wird die wahre Feuerkraft der Bazooka sichtbar. Die Furcht vor Insolvenzen, Arbeitslosigkeit und sozialen Härtefällen treibt die Regierung dazu, am Montag im Kabinett ein ganzes Bündel an Gesetzen und damit verbundenen Maßnahmen beschließen zu wollen. Fest steht: Die schwarze Null im Finanzhaushalt ist pulverisiert. Ein Überblick, was geplant ist.

Corona-Krise: Neuverschuldung auf Rekordniveau

Der Bund plant, 156 Milliarden Euro an neuen Schulden aufzunehmen. Davon gehen 33,5 Milliarden Euro auf geringere Steuereinnahmen zurück. Der Rest setzt sich aus höheren Ausgaben zusammen. Es wäre die größte Neuverschuldung überhaupt. Zum Vergleich: Nach der Finanzkrise nahm der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rund 44 Milliarden Euro Schulden auf.

Die Regierung plant zudem, die Schuldenbremse auszusetzen. Dafür braucht sie am Mittwoch im Bundestag eine Kanzlermehrheit, also eine Mehrheit der Mitglieder des Bundestages. Selbst wenn nicht alle Abgeordneten von CDU/CSU und SPD aufgrund der Pandemie anwesend sein sollten, stehen die Chancen gut, dass diese erreicht wird. Große Teile der Oppositionsparteien wollen die Entscheidung mittragen.

Bei den 156 Milliarden Euro an Neuverschuldung muss es nicht bleiben. Denn die Regierung plant, den Bankenrettungsschirm Soffin, der vor zwölf Jahren in der Finanzkrise zum Einsatz kam, zu reaktivieren. Er soll nun zu einem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) umgeformt werden, um Unternehmen helfen zu können. Das Finanzministerium wäre laut des Gesetzesentwurfs ermächtigt, weitere 200 Milliarden Euro bereitzustellen: 100 Milliarden Euro könnten an die Kreditförderbank KfW fließen, weitere 100 Milliarden Euro ständen für Unternehmensbeteiligungen bereit.

Zusammengenommen würden die 200 Milliarden Euro plus die geplanten 156 Milliarden Euro, also 356 Milliarden Euro, einem Bundeshaushalt oder rund zehnt Prozent des Bruttoinlandsproduktes entsprechen.

Auch die Europäische Zentralbank (EZB) hatte bereits angekündigt, 750 Milliarden Euro in Unternehmensanleihen investieren zu wollen.

Coronavirus: Kredite im Extremfall in Höhe von einer Billion Euro

Die bisher geplanten Kreditsonderprogramme sollen nachgebessert werden. Die Staatsbank KfW soll bei Betriebsmittelkrediten statt wie bisher 80 Prozent nun 90 Prozent des Kreditrisikos übernehmen. Das zehnprozentige Restrisiko verbleibt bei der Hausbank.

Der Garantierahmen der KfW soll zudem von 465 auf rund 822 Milliarden Euro erhöht werden, weitere 30 Prozent sind als Puffer möglich. Im Extremfall würde der Bund damit für Kredite in Höhe von fast einer Billion Euro bürgen.

Krankenhäuser

Mit 7,8 Milliarden Euro will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Krankenhäuser in der Coronakrise entlasten. Pro Bett, das wegen der Verschiebung einer planbaren Behandlung frei gehalten wird, sollen Kliniken 560 Euro pro Tag erhalten. Die Krankenhäuser stellen sich auf ihre Notfallpläne ein.

Bund und Länder beugen sich damit dem Druck der Kliniken. Zunächst waren Ausgaben in Höhe von 410 bis 540 Euro pro Bett geplant gewesen. Das hatten Klinikverbände und Krankenkassen massiv kritisiert.

Selbstständige und Kleinunternehmen

Mit 50 Milliarden Euro will der Bund Kleinunternehmer und Selbstständige unterstützen. Wer bis zu fünf Mitarbeiter beschäftigt, soll eine Einmalzahlung von 9000 Euro für drei Monate erhalten. Kleinunternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten sollen 15.000 Euro erhalten.

Ab April soll das Geld fließen, um an den Zuschuss zu kommen, müssen die Bezieher eidesstattlich versichern, dass sie Liquiditätsengpässe haben oder in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht sind. Verteilt werden soll das Geld durch die Bundesländer.

Coronavirus-Krise: Was bedeutet eigentlich Kurzarbeit? Coronavirus-Krise- Was bedeutet eigentlich Kurzarbeit?

Arbeitslose und Geringverdiener

Bei der Grundsicherung des Arbeitslosengeldes II, besser bekannt als Hartz IV, sollen die Vermögensprüfung und die Prüfung der Höhe der Wohnungsmiete für ein halbes Jahr ausgesetzt werden.

Das Bundesarbeitsministerium rechnet damit, dass sich in der Krise die Zahl der Hartz IV-Bezieher um 1,2 Millionen Menschen erhöhen wird, unter ihnen erwartet das Ministerium viele Selbstständige: „Unter Berücksichtigung der Branchen- und Einkommensstruktur könnten bis zu 700.000 der 1,9 Millionen Soloselbstständigen und bis zu 300.000 der 1,6 Millionen Selbstständigen mit Angestellten für eine Antragstellung in Frage kommen“, heißt es in dem entsprechenden Gesetzesentwurf.

Die Kosten belaufen sich auf 9,6 Milliarden Euro. Selbstständige rutschen in die Grundsicherung, weil sie sich oft nicht freiwillig versichern und nicht die Anwartschaftszeiten erfüllen – das sorgt unter anderem bei den Grünen für Kritik.

Beim Kinderzuschlag für gering verdienende Familien soll zudem nur noch das Einkommen des letzten Monats anstatt des letzten halben Jahres geprüft werden.

Miete und Schulden

Wenn Mieter sowohl von Gewerbeflächen als auch von Wohnungen infolge von finanziellen Schwierigkeiten aufgrund der Krise ihre Miete nicht mehr aufbringen können, darf ihnen im Zeitraum zwischen dem 1. April und dem 30. September nicht gekündigt werden.

Allerdings werden die Mietforderungen nicht aufgehoben, sondern nur gestundet, sie müssen später also beglichen werden. Diese Regelung soll auf weitere Schuldner ausgedehnt werden: Auch Darlehen sollen krisenbedingt aufgeschoben werden können.

