Mundschutz Corona: Firma 3M will in NRW Millionen Atemmasken herstellen

Hilden. Rund 150 Millionen FFP2-Masken könne der US-Konzern ab 2021 jährlich an seinem Standort in Hilden produzieren. Sie sollen europaweit helfen.

Der Multi-Technologiekonzern 3M hat am Dienstag in einer Pressemitteilung die Herstellung von jährlich rund 150 Millionen FFP2-Masken an seinem Standort in Hilden angekündigt. Bereits im ersten Quartal 2021 könne das US-amerikanische Unternehmen mit der Produktion beginnen. Die Atemmasken sollen europaweit bei der Eindämmung des Corona-Virus helfen und zum Aufbau von strategischen Reserven genutzt werden.

Die Anlagen würden eigens von aus den USA angereisten Spezialisten aufgebaut. „Das Besondere: Die Entwicklung der Maske selbst, wichtige Vorprodukte wie der Filtervliesstoff sowie der Fertigungs- und Lieferprozess liegen in einer Hand und stellen dadurch sicher, sehr kurzfristig auf steigende Bedarfe in Pandemien reagieren zu können“, schreibt der Konzern. Gefördert werde die Produktion durch ein Programm der Bundesregierung.

Am Standort Hilden arbeiten nach Konzernangaben rund 830 Mitarbeiter auf einer Fläche von 220.000 Quadratmetern. Die Firma sei einer der führenden Hersteller von Atemmasken. Das Unternehmen prognostiziert, dass sich die Produktion von FFP2-Masken in den betriebseigenen Werken im Laufe des Jahres 2020 auf insgesamt zwei Milliarden pro Jahr vervierfachen wird. (def)