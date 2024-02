Am Donnerstag (15. Februar 2024) wird in NRW der Nahverkehr bestreikt.

Essen. Seit dem Morgen bestreikt die Gewerkschaft Verdi erneut Busse, Straßen- und U-Bahnen. Fast ganz NRW ist betroffen. Viele Staus auf der A40.

Während des ganztägigen Warnstreiks fallen in vielen NRW-Städten Busse, Straßen- und U-Bahnen aus.

30 kommunale Verkehrsbetriebe beteiligen sich an dem Streik.

Welche Städte betroffen sind, lesen Sie in unserer Übersicht.

Die Warnstreiks finden im Vorfeld der zweiten Tarifrunde am Freitag statt.

Verdi fordert unter anderem Entlastungstage und Schichtzulagen

Vor der zweiten Verhandlungsrunde für den Manteltarif der Beschäftigten im Nahverkehr macht Verdi erneut Druck: 30 kommunale Nahverkehrsbetriebe beteiligen sich seit dem frühen Donnerstagmorgen an dem Warnstreik. „Der Streik läuft überall“, erklärte Peter Büddicker vom Verdi Landesbezirk NRW. In den betroffenen Verkehrsbetrieben, in denen am Donnerstagabend eine Nachtschicht anfange, werde diese noch mit bestreikt. Verdi NRW gehe aber davon aus, dass dann am Freitagmorgen der Verkehr wieder normal rolle.

Die Gewerkschaft fordert insbesondere zusätzliche freie Tage. Es gehe darum, die Mitarbeiter zu entlasten und Berufe im öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu gestalten. „Was wirklich fehlt, sind junge Bewerber“, sagte Verdi NRW-Nahverkehrsexperte Büddicker. Die Arbeitgeber verweisen unter anderem darauf, dass die Gehälter für die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr in NRW wie bereits vereinbart zum 1. März deutlich steigen. Der Verhandlungsspielraum für weitere Forderungen sei deshalb eng begrenzt. Zusätzliche freie Tage würden aus Arbeitgebersicht dazu führen, dass angesichts des bestehenden Fahrermangels die dann vorhandenen Fahrerinnen und Fahrer mehr belastet würden.

In diesen Nahverkehrsbetrieben im und am Ruhrgebiet sind die Beschäftigten für Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen:

Duisburger Verkehrsgesellschaft

Rheinbahn (Düsseldorf)

Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr mbH (Ennepetal)

Hagener Straßenbahn Aktiengesellschaft (Hagen)

Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Moers)

SWK Mobil GmbH (Krefeld)

Dortmunder Stadtwerke Aktiengesellschaft (Dortmund)

Vestische Straßenbahnen GmbH (Herten)

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen Aktiengesellschaft (Bochum)

Ruhrbahn GmbH (Essen)

STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH (Oberhausen)

Straßenbahn Herne - Castrop-Rauxel GmbH (Herne)

MVG Märkische Verkehrsgesellschaft (Märkischer Kreis)

„Wir liegen aktuell noch meilenweit auseinander. Während wir die Beschäftigten entlasten und somit den ÖPNV stärken wollen, setzen die Arbeitgeber auf verlängerte Arbeits- und Lebensarbeitszeiten. So wird der Fachkräftemangel nur dauerhaft verschlimmert“, begründete Verdi-Mann Büddicker die erneuten Warnstreiks. „Auf unsere seit Anfang Dezember bekannten Forderungen nur mit Gegenforderungen zu reagieren, deutet darauf hin, dass wir uns harten Verhandlungen stellen müssen.“

Jede Menge Stau, A40 besonders betroffen

Der Warnstreik macht sich am Donnerstagmorgen auch auf der Straße bemerkbar: Stand 9 Uhr staut sich der Verkehr laut WDR-Verkehrsradar auf fast 300 Kilometer Länge in ganz NRW. Vor allem Pendlerinnen und Pendler auf der A40 brauchen viel Geduld: Dort kommt es aktuell auf zahlreichen Abschnitten zu langen Staus: Allein auf dem Stück in Richtung Essen zwischen Mülheim-Winkhausen und Essen-Zentrum dauert es schon 30 Minuten länger, der Verkehr staut sich dort auf acht Kilometern. Zwischen dem Dreieck Bochum-West und Essen-Holsterhausen müssen Autofahrer aktuell 45 Minuten mehr einplanen, dort erwartet sie 15 Kilometer lang „Stop and Go“.

Der Nahverkehr reißt in den Revierkommunen Löcher in die Haushalte

Die Arbeitgeber verweisen auf ihre finanziellen Nöte: Der Nahverkehr sorgt in allen Städten seit jeher für Defizite und reißt Löcher in die kommunalen Haushalte, die mit Einsparungen und Einnahmen etwa der Stadtwerke gegenfinanziert werden müssen. Das trifft die meisten Nahverkehrsbetriebe im Ruhrgebiet ganz besonders, weil ihre Kommunen hoch verschuldet sind.

Nur wenige Menschen sind aufgrund des Warnstreiks im ÖPNV an den Busbahnhöfen unterwegs. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Busstreik 2024 in NRW: Was fährt, was fährt nicht?

In vielen Städten in NRW mit Schwerpunkt im Ruhrgebiet fahren am Donnerstag so gut wie keine Busse, U-Bahnen und Tram-Bahnen. Nur wenige Busse, die ohnehin von privaten Subunternehmern auf Linien der Verkehrsbetriebe unterwegs sind, könnten fahren. Nicht betroffen von dem Warnstreik ist der Bahnverkehr wie Regionalzüge, S-Bahnen und ICEs.

Wo gibt es Informationen über Ausfälle?

Die kommunalen Verkehrsbetriebe informieren im Internet und in ihren Apps über den Warnstreik und die Auswirkungen. Sie verweisen auch auf die Fahrplanauskunft. An Haltestellen mit Anzeigetafeln sollen ebenfalls Informationen angezeigt werden.

Darf ich wegen des Warnstreiks auf der Arbeit oder in der Schule fehlen?

Nein. Das sogenannte Wegerisiko trägt der Arbeitnehmer. Frühzeitige Absprachen mit dem Arbeitgeber sind auf jeden Fall von Vorteil - etwa über einen möglichen Wechsel ins Homeoffice oder auch über den Abbau von Überstunden. Für Schüler gilt in solchen Fällen weiterhin die Schulpflicht, wie etwa das NRW-Schulministerium mitteilte. Eltern müssten dafür sorgen, dass die Kinder zur Schule kommen.

Habe ich Anspruch auf eine Entschädigung?

Anders als bei Streiks der Deutschen Bahn, bei denen Fahrgäste einen Anspruch auf Entschädigung haben, können Menschen, die von Arbeitsniederlegungen im öffentlichen Nahverkehr betroffenen sind, nicht auf einen Ausgleich hoffen:

Es besteht weder ein Anspruch auf Beförderung noch auf eine Erstattung des Fahrpreises. Auch die teilweise existierenden „Mobilitätsgarantien“ einzelner Verkehrsunternehmen gelten bei Streiks laut Verbraucherzentrale nicht.

Wer aufgrund des Streiks mit dem Taxi fährt, hat ebenfalls keinen Anspruch auf eine Erstattung der Auslagen.

Nahverkehr-Streik in NRW: Worum geht es in dem Tarifkonflikt?

Verdi NRW fordert unter anderem Entlastungstage für alle Beschäftigten im ÖPNV. Für die Fahrerinnen und Fahrer ist ihr besonders wichtig, dass sie am gleichen Ort ihre Arbeit beginnen und beenden, damit sie nicht nach Feierabend noch Extrazeit aufwenden müssen, etwa um zu ihrem privaten Pkw am Startort zu kommen. Verdi will bessere Bedingungen erreichen, damit die Nahverkehrsbetriebe wieder genügend Personal anheuern können. Der Gewerkschaft zufolge fehlen bundesweit rund 80.000 Beschäftigte. Andrea Becker, die Landesfachbereichsleiterin für Verkehr bei Verdi NRW, erklärt: „Die Arbeitgeber fahren auf Verschleiß, das ist kein sinnvolles Vorgehen. Wir werden den Fahrbetrieb nur mit gesunden Beschäftigen auf Dauer aufrechterhalten können.“

Lesen Sie dazu: ÖPNV-Warnstreik: So hoch ist der Druck aufs Personal

Hinzu kommen Forderungen nach Schicht- und Wechselschichtzulagen, einem vollen Monatsgehalt als Jahressonderzahlung und die Anrechnung von Überstunden ab der ersten Minute. „Ohne den ÖPNV wird es keine Verkehrswende geben. Und ein zuverlässiger und sicherer ÖPNV kann nur garantiert werden, wenn ins Personal investiert wird“, begründet Verdi NRW diese Forderungen. (mit dpa)

