Brenntag: EZB sollte bei Zinswende Beispiel an Fed nehmen

Brenntag-Chef Christian Kohlpaintner fordert eine baldige Zinswende auch in Europa, die EZB solle sich ein Vorbild an der Fed nehmen.

Essen. Brenntag trotz guter Bilanz besorgt über hohe Inflation. Weltgrößter Chemiehändler lobt die Zinswende in den USA und rät EZB, rasch zu folgen.

Der weltgrößte Chemikalienhändler Brenntag hat zu Jahresbeginn trotz gestörter Lieferketten mehr Geld verdient. Der Essener Dax-Konzern warnt aber vor wachsenden Risiken durch den russischen Krieg in der Ukraine und Chinas Null-Covid-Politik für die Chemieindustrie und die gesamte Wirtschaft. Um dem zu begegnen, hofft Vorstandschef Christian Kohlpaintner auf eine baldige Zinswende auch in Europa.

Brenntag sieht sich bisher in der komfortablen Lage, die steigenden Rohstoff- und Energiepreise an seine Kunden weitergeben zu können – und zwar „sehr erfolgreich, zügig und umfassend“, wie er bei der Vorlage der Bilanz für das erste Quartal betonte. So konnte der Chemiedistributeur seinen operativen Gewinn (Ebitda) in den Monaten Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp die Hälfte (48,8 Prozent) auf 463 Millionen Euro steigern. Der Umsatz des Dax-Neulings stieg – fast ausschließlich aufgrund von Preiserhöhungen – um rund 45 Prozent auf 4,53 Milliarden Euro.

Brenntag besorgt über weltweite Folgen von Chinas Corona-Politik

Kohlpaintner hob hervor, dass Brenntag seine weltweit aufgebauten Lieferketten zugute kommen, wodurch die Essener alternative Beschaffungswege finden, wenn etwa aus China keine Schiffe mehr ankommen. Das ist bereits der Fall: Im April habe Brenntag rund 1000 Container weniger als üblich nach Europa oder in die USA liefern können. Die Regierung in Peking hatte Ende Februar nach einem Corona-Ausbruch die Hafenmetropole Schanghai abgeriegelt und damit auch die wichtigsten Häfen großteils lahm gelegt. „Nach allem, was wir hören, ist dort keine schnelle Entspannung in Sicht, die weiteren Folgen der Zero-Covid-Strategie sind unvorhersehbar“, sagte Kohlpaintner.

Sinken die Exporte aus China, werde das weltweite Folgen für die Chemieindustrie haben. Die Verknappung des Angebots treibt die Preise dann weiter nach oben. Auch wenn Brenntag das als Händler noch nicht direkt trifft, bereitet dem Konzernchef die weltweit hohe Inflation zunehmend Sorgen. Denn irgendwann reagierten die Kunden mit Kaufzurückhaltung, was die Wirtschaft insgesamt bremsen könne. Und derzeit sieht Kohlpaintner eine „weiter erhöhte Preisvolatilität im zweiten Quartal“ – sprich bis Ende Juni.

Er lobte deshalb ausdrücklich die Zinswende in den USA und insbesondere die „vorbildliche, frühe Kommunikation“ der US-Zentralbank Fed. Sie habe die Märkte sorgfältig auf die Zinswende mit ihren vielen kleinen Schritten vorbereitet. Das würde sich Kohlpaintner auch von der Europäischen Zentralbank (EZB) wünschen, „eine gute Kommunikation würde zur Beruhigung der Märkte beitragen“. Denn klar sei: „Es ist längst überfällig, dass die EZB reagiert“.

