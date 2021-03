Sebastian Sick von der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf verweist auf „Gesetzeslücken“, die geschlossen werden sollten, „damit sich ein Fall wie Wirecard nicht wiederholt“.

Fall Wirecard Böckler-Stiftung: So lässt sich die Mitbestimmung aushebeln

Essen. Der Fall Wirecard als Beispiel für das Aushebeln von Mitbestimmung: Die Hans-Böckler-Stiftung sieht eine Gesetzeslücke, die nach wie vor besteht.

Beim Skandal-Konzern Wirecard sind nach Einschätzung von Experten Kontrollmechanismen im Aufsichtsrat von der Unternehmensführung systematisch umgangen worden. „Das Wirecard-Management hat offensichtlich eine Gesetzeslücke genutzt, mit der sich die Mitsprache von Arbeitnehmervertretern im Kontrollgremium verhindern lässt“, sagt Sebastian Sick, Experte für Unternehmensrecht der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf. Wirecard sei „ein Beispiel für das Aushebeln von Mitbestimmung“. Die Unternehmensführung habe dabei „eine der Schwächen in den deutschen Mitbestimmungsgesetzen genutzt“. Hintergründe erläutert Sick auch in unserer aktuellen Podcast-Folge von „Die Wirtschaftsreporter“.

Bei Wirecard habe es bis zur Insolvenz keinerlei Mitbestimmung gegeben – weder durch einen Betriebsrat noch durch Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, gibt der Experte zu bedenken, der Referatsleiter für Unternehmensrecht und Corporate Governance am Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung ist. „Die Mitbestimmungsvermeidung ist ein blinder Fleck in der Diskussion über Lehren aus dem Wirecard-Desaster.“

Normalerweise sei für deutsche Kapitalgesellschaften mit mehr als 500 und bis zu 2000 Beschäftigten im Inland gesetzlich vorgesehen, dass Arbeitnehmer ein Drittel der Mitglieder im Aufsichtsrat stellen. „In diese Kategorie wäre Wirecard gefallen, denn tatsächlich hatte das Unternehmen Ende 2018 rund 5000 Beschäftigte, davon etwa ein Drittel in Deutschland“, sagt Sick. „Ein Konzern mit bis zu 2000 Inlandsbeschäftigten kann aber ohne jede Arbeitnehmerbeteiligung im Aufsichtsrat agieren, wenn er sich in eine Holding und verschiedene Tochterfirmen aufgliedert, die jeweils maximal 500 Beschäftigte haben und die nicht über formale Beherrschungsverträge miteinander verbunden sind. Gewinne der Tochterfirmen können dann trotzdem über isolierte Gewinnabführungsverträge an die Holding fließen. Dieser Fall liegt bei Wirecard vor.“

„Damit sich ein Fall wie Wirecard nicht wiederholt“

Die Hans-Böckler-Stiftung verweist in diesem Zusammenhang auch auf eine Studie von Ökonomen der Universität Duisburg-Essen, die zeige, dass Unternehmen mit starker Mitbestimmung im Aufsichtsrat durch Beschäftigte deutlich seltener legale Spielräume zur Bilanzgestaltung nutzen als Firmen mit schwacher oder ohne Mitbestimmung. Auch „legale, aber aggressive Steuervermeidung“ werde von stark mitbestimmten Unternehmen im Durchschnitt signifikant seltener betrieben, heißt es in der von der Böckler-Stiftung geförderten Untersuchung der Autoren um den Ökonomen Marc Eulerich.

„Mitbestimmung im Aufsichtsrat ist natürlich kein Allheilmittel, aber durch die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat gibt es eine wichtige Kontrollebene“, hebt Sebastian Sick hervor. „Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Fehlentwicklungen korrigiert werden.“ Er mahnt, die „Gesetzeslücke“, die Mitbestimmungsvermeidung ermögliche, „sollte dringend geschlossen werden, damit sich ein Fall wie Wirecard nicht wiederholt“. Derzeit werde viel über die Versäumnisse der Wirtschaftsprüfer und über Lücken in der Aufsicht durch die Behörden gesprochen. „Das ist auch richtig. Bei Wirecard hat aber insbesondere auch der Kapitalmarkt als Kontrollinstanz versagt. Die Investoren haben es versäumt, die richtigen Leute in den Aufsichtsrat zu bringen.“

Untersuchungsausschuss zum Fall Wirecard

Der Fall Wirecard ist der größte Bilanzskandal der jüngeren deutschen Wirtschaftsgeschichte. Führende Manager des mittlerweile insolventen Unternehmens haben die Behörden sowie Anleger jahrelang hinters Licht geführt und Gewinne angegeben, die gar nicht existierten. Im vergangenen Jahr, als der Zahlungsdienstleister schon in den Dax aufgestiegen war, fiel das Lügengebäude in sich zusammen. Die Geschichte vom deutschen Vorzeige-Tech-Konzern entpuppte sich als riesiger Skandal.

Im der aktuellen Podcast-Folge von #DieWirtschaftsreporter berichtet der Essener @MatthiasHauer über seine Arbeit als Obmann der Union im Untersuchungsausschuss des Bundestages zum Fall #Wirecard. Es geht unter anderem um die Rolle der #Bafin und die Wirtschaftsprüfer von #EY. https://t.co/5adJVSLUpO — Ulf Meinke (@UlfMeinke) February 26, 2021

Seit Oktober befasst sich ein Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages mit dem Fall. Der Essener CDU-Abgeordnete Matthias Hauer ist Obmann für die Unionsfraktion in dem Ausschuss und hat sich daher tief in die Materie eingearbeitet. Stundenlange Zeugenbefragungen, etwa von Bankchefs, Staatsanwälten und Lobbyisten, liegen hinter ihm. In unserem Podcast „Die Wirtschaftsreporter“ erzählt Hauer, wie es aus seiner Sicht zum Fall Wirecard kommen konnte. Welche Fehler und Versäumnisse hat es bei Aufsichtsräten, Wirtschaftsprüfern und den Behörden gegeben? „Wir müssen diesen Fall völlig aufklären“, sagt Hauer. „Das sind wir den Anlegern schuldig, den Mitarbeitern und auch dem gesamten Finanzmarkt, weil sehr viel Vertrauen verloren gegangen ist.“

Täglich wissen, was in der Region passiert: Hier kostenlos für den WR-Newsletter anmelden!