Bochumer Wohnkonzern Vonovia kürzt Dividende kräftig

Die Unternehmenszentrale von Vonovia in Bochum. Der Immobilienkonzern möchte seinen Aktionären weniger Dividende zahlen.

Bochum. Der Immobilienkonzern Vonovia will seinen Aktionären deutlich weniger Dividende ausschütten. Das Unternehmen spricht von „Balance“.

Deutschlands größter Immobilienkonzern Vonovia will die Dividende für das vergangene Jahr deutlich kürzen. Das Management werde der Hauptversammlung eine Dividende von 85 Cent je Aktie vorschlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Ein Jahr zuvor hatte der Konzern mit Sitz in Bochum noch 1,66 Euro ausgeschüttet.

„Wir erwarten auf der Ertragsseite weiterhin eine stabile Entwicklung“, sagte Unternehmenschef Rolf Buch laut Mitteilung. Allerdings müsse das Unternehmen die Balance finden zwischen zwei unterschiedlichen Erwartungshaltungen seiner Eigentümer. Eine Gruppe von Aktionären wünsche sich Dividendenkontinuität, eine andere fordere besondere Kapitaldisziplin. Beides sei gleichermaßen wichtig. „Wir sind überzeugt, dass unser Vorschlag angemessen ist“, fügte er hinzu. (dpa)

» Lesen Sie auch: Korruptionsverdacht: Vonovia-Chef Buch „erschüttert“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Wirtschaft