Schönefeld. Der Hauptstadtflughafen hat einen großen Schritt auf dem Weg zur Eröffnung getan. Die Nutzungsfreigabe für den BER wurde erteilt.

Für den neuen Hauptstadtflughafen BER hat die zuständige Baubehörde die Nutzungsfreigabe erteilt. Das sagte ein Sprecher des Landkreises Dahme-Spreewald am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte rbb24.de darüber berichtet.

Die untere Bauaufsichtsbehörde bestätige die Fertigstellung des Terminals 1, hieß es in einer Erklärung, die am Abend veröffentlicht werden sollte. Einer Nutzung als Fluggastterminal stehe bauordnungsrechtlich nichts mehr im Wege.

BER: Flughafen soll jetzt sicher sein

Der BER sollte eigentlich schon im Herbst 2011 in Betrieb gehen. Wegen Planungsfehlern, Baumängeln und Technikproblemen platzten jedoch sechs Eröffnungstermine. Die größten Probleme machte der Brandschutz. Vergangene Woche stellte jedoch der Tüv die letzten Prüfbescheinigungen aus.

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Januar 1992: Die Planungen für den neuen Hauptstadtflughafen BER beginnen. Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen September 2006: Der erste Spatenstich. Der neue Hauptstadtflughafen soll am 31. Oktober 2011 eröffnet werden. Foto: Patrick Pleul / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Juni 2010: Die Eröffnung des BER wird zum ersten Mal verschoben. Wegen der Pleite einer Planungsfirma wird der 3. Juni 2012 als neuer Eröffnungstermin festgelegt. Foto: Patrick Pleul / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Mai 2012: Vier Wochen vor dem geplanten Termin wird die Eröffnung des BER abgesagt. Grund sind Probleme mit der Brandschutzanlage. Die Inbetriebnahme soll nun am 17. März 2013 stattfinden. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen September 2012: Der Aufsichtsrat verschiebt die Eröffnung auf den 27. Oktober 2013, nachdem Technikchef Horst Amann zahlreiche Mängel beim Brandschutz hinaus festgestellt hat. Foto: Burkhard Fraune / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Januar 2013: Auch der neue Eröffnungstermin am 27. Oktober 2013 wird auf unbestimmte Zeit verschoben. Technikchef Amann führt inzwischen eine Liste mit Zehntausenden Baumängeln. Foto: Patrick Pleul / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Dezember 2014: Der neue Eröffnungstermin des BER wird für das zweite Halbjahr 2017 angepeilt. Im März 2016 soll der Flughafen fertig gebaut sein. Foto: Oliver Mehlis / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen August 2015: Der Gebäudetechnikausrüster Imtech Deutschland meldet Insolvenz an. Die bauliche Fertigstellung des BER im März 2016 kann somit nicht gelingen, wie der neue Flughafenchef Karsten Mühlenfeld einräumen muss. Foto: Daniel Bockwoldt / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen März 2016: Wegen Nachforderungen des Bauamtes müssen beim BER umfangreiche Genehmigungsunterlagen an mehreren Stellen nachgebessert werden. Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Januar 2017: Der BER ist noch immer eine Baustelle, bei der sich immer mehr Probleme aufhäufen. Flughafenchef Mühlenfeld verschiebt die Eröffnung ins Jahr 2018. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen Dezember 2017: Der neue Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup und der Aufsichtsrat verständigen sich darauf, den BER im Oktober 2020 in Betrieb zu nehmen. Foto: Sean Gallup / Getty Images

Flughafen BER- Pleiten, Pech und Pannen September 2019: Aufsichtsrat und Vorstand bekräftigen nach Tüv-Prüfungen den Zeitplan. Lütke Daldrup: „Wir haben viele Detailthemen, aber einen echten Showstopper haben wir nicht.“ Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup erklärte daraufhin, der BER-Start sei noch nie so sicher gewesen wie jetzt. „Bei der Inbetriebnahme im Oktober 2020 sehen wir keine Risiken.“ Im Sommer sollen nun freiwillige Passagiere die Abläufe im Terminal testen: Von der Ankunft über den Check-in bis zum Gate – dort ist Schluss.

Inbetriebnahme wegen Corona-Krise erleichtert

Denn geflogen wird erst am 31. Oktober. Am 8. November soll dann der Innenstadtflughafen Tegel schließen. Erleichtert wird die Inbetriebnahme, weil in Folge der Coronavirus-Krise die Passagierzahlen für Flüge eingebrochen sind. Zuletzt flogen an den bestehenden Flughäfen Tegel und Schönefeld nur etwa 1000 Passagiere pro Tag.

(dpa/msb)